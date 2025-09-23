Advertisement

لبنان

سلام يردّ على برّاك: أستغرب تصريحاته

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:22
Doc-P-1420590-638942521966575633.jpg
Doc-P-1420590-638942521966575633.jpg photos 0
ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على تصريحات المبعوث الأميركي إلى لبنان توم برّاك، التي شكك من خلالها بجدية الحكومة، حيث أبدى سلام استغرابه من هذه التصريحات، مؤكدًا أنّ الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً، مبديا ثقته بالجيش لناحية حماية سيادة لبنان.
وكتب نواف سلام على حسابه عبر "اكس": "أستغرب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير توم برّاك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش. وأؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت مجلس الوزراء في هذا الخصوص".

وأضاف، "في هذا الصدد، كلّني ثقة أن الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 5 ايلول الجاري".

وتابع سلام، "بهذه المناسبة، أدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024".

وختم، "كما أعبر عن إيمان لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة بناءً على مبادرة السلام العربية للعام 2002 كونها ترتكز على مبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما فيه إقامة دولته المستقلة".
