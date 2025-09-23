27
لبنان
سلام يردّ على برّاك: أستغرب تصريحاته
Lebanon 24
23-09-2025
|
12:22
photos
ردّ رئيس الحكومة
نواف سلام
على تصريحات المبعوث الأميركي إلى
لبنان
توم برّاك
، التي شكك من خلالها بجدية الحكومة، حيث أبدى سلام استغرابه من هذه التصريحات، مؤكدًا أنّ الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً، مبديا ثقته بالجيش لناحية حماية سيادة لبنان.
وكتب
نواف
سلام على حسابه عبر "اكس": "أستغرب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير توم برّاك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش. وأؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط
سلطة الدولة
على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت
مجلس الوزراء
في هذا الخصوص".
وأضاف، "في هذا الصدد، كلّني ثقة أن
الجيش اللبناني
يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 5 ايلول الجاري".
وتابع سلام، "بهذه المناسبة، أدعو
المجتمع الدولي
إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على
إسرائيل
للانسحاب من الاراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024".
وختم، "كما أعبر عن إيمان لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة بناءً على مبادرة السلام العربية للعام 2002 كونها ترتكز على مبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارت
الأمم المتحدة
وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما فيه إقامة دولته المستقلة".
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
Lebanon 24
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
17:52 | 2025-09-23
23/09/2025 05:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:59 | 2025-09-23
23/09/2025 04:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:55 | 2025-09-23
23/09/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
16:12 | 2025-09-23
23/09/2025 04:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:17 | 2025-09-23
23/09/2025 03:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
