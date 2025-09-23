سلام يردّ على برّاك: أستغرب تصريحاته

ردّ رئيس الحكومة على تصريحات المبعوث الأميركي إلى ، التي شكك من خلالها بجدية الحكومة، حيث أبدى سلام استغرابه من هذه التصريحات، مؤكدًا أنّ الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً، مبديا ثقته بالجيش لناحية حماية سيادة لبنان.

وكتب سلام على حسابه عبر "اكس": "أستغرب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير توم برّاك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش. وأؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت في هذا الخصوص".



وأضاف، "في هذا الصدد، كلّني ثقة أن يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 5 ايلول الجاري".



وتابع سلام، "بهذه المناسبة، أدعو إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على للانسحاب من الاراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024".



وختم، "كما أعبر عن إيمان لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة بناءً على مبادرة السلام العربية للعام 2002 كونها ترتكز على مبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارت وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما فيه إقامة دولته المستقلة".