لبنان

بسبب خلاف عقاري.. أطلق عليه النار

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:25
أقدم المدعو "م.ف" على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه "أ.ق" في بلدة سير قضاء الضنية فأصابه في منطقة الحوض، حسب مندوبة "لبنان24".
وبحسب المعلومات، يعود سبب الإشكال إلى خلاف عقاري بين الطرفين وقد نُقل الجريح بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج.

