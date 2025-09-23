بسبب خلاف عقاري.. أطلق عليه النار

Advertisement

أقدم المدعو "م.ف" على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه "أ.ق" في بلدة سير فأصابه في منطقة الحوض، حسب مندوبة " ".وبحسب المعلومات، يعود سبب الإشكال إلى خلاف عقاري بين الطرفين وقد نُقل الجريح بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى العائلة الطبي في لتلقي العلاج.