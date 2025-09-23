Advertisement

لبنان

في لبنان.. حرق مساحات مزروعة بـ"الماريجوانا"

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:49
داهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات بعلبك بلدة حورتعلا، حسب مندوبة "لبنان24".
وعملت القوة المداهمة على اتلاف وحرق مساحات مزروعة بالماريجوانا.
