لبنان

الحجار: السعودية لطالما وقفت بجانب لبنان ونتطلع لمزيد من الدعم

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:32
أكد وزير الداخلية أحمد الحجار خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي، في حديث لقناة "الجديد"، أن المملكة العربية السعودية لطالما وقفت بجانب لبنان، معبراً عن تطلع بلاده لمزيد من الدعم لهذا العهد.
من جهته، شدد وزير العدل عادل نصار، على أن لا دولة من دون حصر السلاح، مؤكداً أن هذا المطلب لبناني بحت وليس موجهاً ضد أي فئة.
