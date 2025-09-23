ستريدا جعجع: شكراً للسعودية على دعمها المستمر للبنان

Advertisement

هنأت النائبة ستريدا ، " العربيّة السعوديّة في عيدها الوطني"، داعية لها بـ"دوام الخير والازدهار"، وقالت: "كانت على الدوام وجه خير على ".كما حيت "الجهود الجبّارة التي يقودها ولي ، والتي تنقل المملكة من مرحلة إلى أخرى، وتحولها إلى وجهة سياسية وسياحية واقتصادية رائدة على مستوى المنطقة والعالم".ونوهت بـ"جهود المملكة على صعيد السلام في المنطقة عبر الدفع باتجاه حل الدولتين"، وقالت: "أوجه أيضا جزيل الشكر إلى على احتضانها الدائم للبنانيين المقيمين على أرضها، وعلى كل الجهود التي تبذلها لدعم لبنان ومساعدته على النهوض والوقوف على قدميه، ليكون دولة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى".وأكدت أن "المملكة كانت وستبقى ركنا أساسيا من أركان الاستقرار في المنطقة ". (الوكالة الوطنية)