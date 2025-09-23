Advertisement

لبنان

أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان

Lebanon 24
23-09-2025 | 13:28
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للجيش اللبناني، داعياً إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها التزاماً بالقرار الدولي 1701.
وأشار أمير قطر إلى أن سوريا تمر بمرحلة جديدة، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه المرحلة بداية لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية.

وفي سياق متصل، وجّه الأمير انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن الأخير "يحلم بتحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية"، مؤكداً أن إسرائيل "دولة معادية لمحيطها وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني".
