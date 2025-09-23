أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان

Advertisement

أكد أمير دولة قطر الشيخ ، خلال كلمته في اجتماعات للأمم المتحدة في ، وقوف بلاده إلى جانب ودعمها الدائم للجيش اللبناني، داعياً إلى الانسحاب من الأراضي التي تحتلها التزاماً بالقرار الدولي 1701.وأشار أمير قطر إلى أن تمر بمرحلة جديدة، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه المرحلة بداية لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية.وفي سياق متصل، وجّه الأمير انتقادات حادة إلى ، قائلاً إن الأخير "يحلم بتحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية"، مؤكداً أن إسرائيل "دولة معادية لمحيطها وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني".