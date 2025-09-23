27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رسامني: نعمل لتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق
Lebanon 24
23-09-2025
|
13:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
، اليوم في مكتبه بالوزارة، سلسلة اجتماعات تناولت شؤوناً وطنية وإنمائية. واستهل لقاءاته باستقبال السفيرة الأميركية في
لبنان
،
ليزا جونسون
، في زيارة وداعية.
Advertisement
كما التقى النواب: إلياس
اسطفان
، أدي
عبد المسيح
،
حسن فضل الله
ووليم طوق.
وتم خلال اللقاءات عرض لمشاريع الطرق والجسور والمشاريع التنموية المحلية، مع التشديد على تعزيز التنسيق بين وزارة الأشغال والسلطات المحلية لضمان إنجاز المشاريع بكفاءة وفي إطار زمني محدد.
وأكد رسامني أن "هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام بالشفافية والكفاءة في
إدارة المشاريع
بما يخدم الصالح العام ويعزز النمو الاقتصادي". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
4 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة: أزمة تمويل تهدد الأجيال المقبلة
Lebanon 24
4 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة: أزمة تمويل تهدد الأجيال المقبلة
24/09/2025 01:12:54
24/09/2025 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: التنمية المستدامة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية
Lebanon 24
سلام: التنمية المستدامة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية
24/09/2025 01:12:54
24/09/2025 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"درب الغروب" في الباروك – الفريديس: لقاء بين الطبيعة والتنمية المستدامة
Lebanon 24
"درب الغروب" في الباروك – الفريديس: لقاء بين الطبيعة والتنمية المستدامة
24/09/2025 01:12:54
24/09/2025 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب قائد الجيش السوداني: نعمل على فك حصار الفاشر واستعادة كل المناطق بدارفور
Lebanon 24
نائب قائد الجيش السوداني: نعمل على فك حصار الفاشر واستعادة كل المناطق بدارفور
24/09/2025 01:12:54
24/09/2025 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
إدارة المشاريع
حسن فضل الله
ليزا جونسون
فايز رسامني
عبد المسيح
فضل الله
حسن فضل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
Lebanon 24
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
17:52 | 2025-09-23
23/09/2025 05:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:59 | 2025-09-23
23/09/2025 04:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:55 | 2025-09-23
23/09/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
16:12 | 2025-09-23
23/09/2025 04:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:17 | 2025-09-23
23/09/2025 03:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:52 | 2025-09-23
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
16:59 | 2025-09-23
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2025-09-23
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:12 | 2025-09-23
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
15:17 | 2025-09-23
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:02 | 2025-09-23
عون يستقبل نظيره القبرصي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24