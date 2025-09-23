Advertisement

لبنان

رسامني: نعمل لتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق

Lebanon 24
23-09-2025 | 13:27
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم في مكتبه بالوزارة، سلسلة اجتماعات تناولت شؤوناً وطنية وإنمائية. واستهل لقاءاته باستقبال السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، في زيارة وداعية.
كما التقى النواب: إلياس اسطفان، أدي عبد المسيح، حسن فضل الله ووليم طوق.

وتم خلال اللقاءات عرض لمشاريع الطرق والجسور والمشاريع التنموية المحلية، مع التشديد على تعزيز التنسيق بين وزارة الأشغال والسلطات المحلية لضمان إنجاز المشاريع بكفاءة وفي إطار زمني محدد.

وأكد رسامني أن "هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام بالشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع بما يخدم الصالح العام ويعزز النمو الاقتصادي". (الوكالة الوطنية)
