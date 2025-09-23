Advertisement

لبنان

بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي

Lebanon 24
23-09-2025 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1420642-638942584458228406.jpg
Doc-P-1420642-638942584458228406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا طارئًا وموسّعًا بتاريخ اليوم 2025/9/23 حيث جرى تقييم المرحلة بعد إعلان الحكومة عن إقرار مشروع الموازنة وتعذر إقرار زيادات على الرواتب وأصدرت البيان التالي:

إنّ إقرار الموازنة هو خضوع لإملاءات وارضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعدّه الروابط انصياعًا من الحكومة الإصلاحية وخطأ جسيمًا بحقّ موظّفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين على وجه الخصوص.
Advertisement

لطالما أكّدت الروابط على ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة وتأتي المفاجأة بأنه تعذر ذلك إلا أنه لم يتعذّر زيادة مخصّصات الوزراء إلى سبعة أضعاف سبقها إعادة القيمة لرواتب المستشارين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

إنّ الروابط لن تستجدي الزيادة بعد اليوم وستعمل على فرض الزيادات وتحسين الأجور من خلال سلسلة من التحركات التصاعدية، وعليه تقرر ما يلي:

١. إعلان الاحتجاج والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح تزامنًا مع انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء كخطوة أولى يليها خطوات يعلن عنها لاحقًا.

٢. استكمال اللقاءات مع الوزراء والكتل النيابية والمسؤولين لإعادة تصحيح الأجور ولا سيّما دمج الملحقات في صلب الراتب.

٣. تكثيف التنسيق مع كافة المتضررين من القطاع العام العاملين في الخدمة الفعلية والمتعاقدين والمتقاعدين.

٤. تسليم كتاب لوزارة التربية خلال الأسبوع المقبل يرفض أي زيادة في ساعات العمل ولو لدقيقة واحدة وأي نشاط خارج التعليم إلى حين تصحيح الوضع وزياده الرواتب.
 
مواضيع ذات صلة
مقررات مجلس الوزراء: تعذر إقرار تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ضمن موازنة العام 2026
lebanon 24
24/09/2025 01:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
lebanon 24
24/09/2025 01:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاتها... تعذّر انتشال جثة البطلة الألمانية دالماير من جبل ليلى في باكستان
lebanon 24
24/09/2025 01:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"المستقبل" لرابطة التعليم الرسمي.. دعوة للتكاتف والنهوض بالقطاع
lebanon 24
24/09/2025 01:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

ساحة رياض الصلح

مجلس الوزراء

البنك الدولي

النقد الدولي

رياض الصلح

وزراء إلى

حسين ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2025-09-23
16:59 | 2025-09-23
16:55 | 2025-09-23
16:12 | 2025-09-23
15:17 | 2025-09-23
15:02 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24