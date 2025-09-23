اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون

Advertisement

رعى العامة ركان توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى أوتيل ديو ممثلاً بمديره نسيب نصر، ومستشفى الحكومي ممثلاً بمديره العام إلياس مسعد، بحضور النائب شربل مسعد ومستشار الوزير للشؤون الصحية الحلو.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية لتعزيز واستعادة الثقة بنوعية خدماتها، عبر تفعيل التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال سلسلة اتفاقيات بين المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية.وفي السياق نفسه، تم توقيع اتفاقية مماثلة بين مستشفى الروم – القديس جاورجيوس الجامعي ومستشفى الحكومي لتعزيز التعاون الطبي وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والتمريضية، وتطوير الأبحاث السريرية وفق معايير الاعتماد والتصنيف العالمية.وسابقاً، وقع ناصر الدين اتفاقية تعاون مع الأميركية لتفعيل الكفاءة في المستشفيات الحكومية، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التطبيق في المستشفى في .