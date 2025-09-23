27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
Lebanon 24
23-09-2025
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
رعى
وزير الصحة
العامة ركان
ناصر الدين
توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى أوتيل ديو ممثلاً بمديره نسيب نصر، ومستشفى
جزين
الحكومي ممثلاً بمديره العام إلياس مسعد، بحضور النائب شربل مسعد ومستشار الوزير للشؤون الصحية
جوزف
الحلو.
Advertisement
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية
وزارة الصحة
لتعزيز
المستشفيات الحكومية
واستعادة الثقة بنوعية خدماتها، عبر تفعيل التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال سلسلة اتفاقيات بين المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية.
وفي السياق نفسه، تم توقيع اتفاقية مماثلة بين مستشفى الروم – القديس جاورجيوس الجامعي ومستشفى
البترون
الحكومي لتعزيز التعاون الطبي وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والتمريضية، وتطوير الأبحاث السريرية وفق معايير الاعتماد والتصنيف العالمية.
وسابقاً، وقع ناصر الدين اتفاقية تعاون مع
مستشفى الجامعة
الأميركية لتفعيل الكفاءة في المستشفيات الحكومية، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التطبيق في المستشفى
التركي
في
صيدا
.
مواضيع ذات صلة
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
Lebanon 24
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
24/09/2025 01:13:27
24/09/2025 01:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
24/09/2025 01:13:27
24/09/2025 01:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": زحمة سير من ساحة ساسين باتجاه أوتيل ديو في الاتجاهين بسبب ورشة أشغال وسط الطّريق
Lebanon 24
"لبنان24": زحمة سير من ساحة ساسين باتجاه أوتيل ديو في الاتجاهين بسبب ورشة أشغال وسط الطّريق
24/09/2025 01:13:27
24/09/2025 01:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تراقب خطة الجيش ولا اتفاقيات جديدة
Lebanon 24
واشنطن تراقب خطة الجيش ولا اتفاقيات جديدة
24/09/2025 01:13:27
24/09/2025 01:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفيات الحكومية
مستشفى الجامعة
وزارة الصحة
ناصر الدين
وزير الصحة
البترون
التركي
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
Lebanon 24
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
17:52 | 2025-09-23
23/09/2025 05:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:59 | 2025-09-23
23/09/2025 04:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:55 | 2025-09-23
23/09/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
16:12 | 2025-09-23
23/09/2025 04:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:17 | 2025-09-23
23/09/2025 03:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:52 | 2025-09-23
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
16:59 | 2025-09-23
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2025-09-23
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:12 | 2025-09-23
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
15:17 | 2025-09-23
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:02 | 2025-09-23
عون يستقبل نظيره القبرصي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24