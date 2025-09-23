Advertisement

لبنان

اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون

Lebanon 24
23-09-2025 | 14:13
رعى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى أوتيل ديو ممثلاً بمديره نسيب نصر، ومستشفى جزين الحكومي ممثلاً بمديره العام إلياس مسعد، بحضور النائب شربل مسعد ومستشار الوزير للشؤون الصحية جوزف الحلو.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز المستشفيات الحكومية واستعادة الثقة بنوعية خدماتها، عبر تفعيل التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال سلسلة اتفاقيات بين المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية.

وفي السياق نفسه، تم توقيع اتفاقية مماثلة بين مستشفى الروم – القديس جاورجيوس الجامعي ومستشفى البترون الحكومي لتعزيز التعاون الطبي وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والتمريضية، وتطوير الأبحاث السريرية وفق معايير الاعتماد والتصنيف العالمية.

وسابقاً، وقع ناصر الدين اتفاقية تعاون مع مستشفى الجامعة الأميركية لتفعيل الكفاءة في المستشفيات الحكومية، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التطبيق في المستشفى التركي في صيدا.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24