عون: خطّة سحب السلاح وُضعت لكي تُنفّذ

Advertisement

نوّه أنطونيو غوتيريش بالدور الذي لعبه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة "من أجل ان يكون للدولة اللبنانية جيشها وقوتها المسلحة الوحيدة في البلاد على الرغم من الصعوبات"، وأكد انّ "وجود اليونيفيل لمدة سنة في ، يؤكد في المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة ويعطي الدولة اللبنانية وقتاً لنشر جيشها حتى الحدود المعترف بها دولياً".، شكر الدور الذي لعبه غوتيريش في تمديد ولاية اليونيفيل في الجنوب، لافتاً الى أنّ الجيش يقوم بواجباته في جنوب الليطاني وينتظر استكمال انتشاره بعد الانسحاب من التلال والأراضي المحتلة.وأكد الرئيس عون امام غوتيريش ان خطّة سحب السلاح وُضعت لكي تُنفّذ، لكنّ استمرار الاعتداءات يحول دون استكمال التنفيذ.