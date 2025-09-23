27
لبنان
عون: خطّة سحب السلاح وُضعت لكي تُنفّذ
Lebanon 24
23-09-2025
|
14:30
نوّه
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش بالدور الذي لعبه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة
اللبنانية
"من أجل ان يكون للدولة اللبنانية جيشها وقوتها المسلحة الوحيدة في البلاد على الرغم من الصعوبات"، وأكد انّ "وجود اليونيفيل لمدة سنة في
جنوب لبنان
، يؤكد
التزام
الأمم المتحدة
في المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة ويعطي الدولة اللبنانية وقتاً لنشر جيشها حتى الحدود المعترف بها دولياً".
من جهته
، شكر
الرئيس عون
الدور الذي لعبه غوتيريش في تمديد ولاية اليونيفيل في الجنوب، لافتاً الى أنّ الجيش يقوم بواجباته في جنوب الليطاني وينتظر استكمال انتشاره بعد الانسحاب
الإسرائيلي
من التلال والأراضي المحتلة.
وأكد الرئيس عون امام غوتيريش ان خطّة سحب السلاح وُضعت لكي تُنفّذ، لكنّ استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
يحول دون استكمال التنفيذ.
