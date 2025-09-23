Advertisement

لبنان

متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1420688-638942665115239507.png
Doc-P-1420688-638942665115239507.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد علي قدوح اليوم متأثراً بجروحه التي أصيب بها في الغارة التي استهدفت سيارة في محيط مستشفى تبنين الحكومي يوم الجمعة الماضي.
Advertisement

وكان قدوح قد نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة عقب الغارة، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل
lebanon 24
24/09/2025 01:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المعسكر الغربي في خانيونس
lebanon 24
24/09/2025 01:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة اسرائيلية على تبنين.. سقوط شهيد وجرحى
lebanon 24
24/09/2025 01:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته بالقصف الإيراني خلال الحرب
lebanon 24
24/09/2025 01:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى تبنين الحكومي

مستشفى تبنين

علي قدوح

علي ق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2025-09-23
16:59 | 2025-09-23
16:55 | 2025-09-23
15:17 | 2025-09-23
15:02 | 2025-09-23
14:57 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24