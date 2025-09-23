Advertisement

لبنان

وفد من المجلس العام الماروني شارك في افتتاح دير مار شربل في فرنسا

Lebanon 24
23-09-2025 | 13:10
لبّى وفد من المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى دعوة رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية الأب هادي محفوظ، لزيارة فرنسا والمشاركة في افتتاح دير مار شربل في بلدة Villiers-sur-Marne، في إطار زيارة روحية ووطنية استمرت ثلاثة أيام.
وضمّ الوفد بول كنعان والدكتور رامي الشدياق، حيث شارك في سلسلة لقاءات ونشاطات دينية ووطنية، استُهلّت بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كاتدرائية Notre Dame du Liban – باريس، قبل الانتقال إلى حفل افتتاح الدير بحضور شخصيات روحية ورسمية وفاعليات من الجالية اللبنانية.

كما التقى الوفد بالسفير اللبناني في فرنسا ربيع الشاعر في مقر السفارة، حيث جرى البحث في أوضاع الجالية وسبل تعزيز التعاون بين الداخل والانتشار.
