وفد من المجلس العام الماروني شارك في افتتاح دير مار شربل في فرنسا

لبّى وفد من المجلس العام برئاسة المهندس ميشال متى دعوة رئيس الرهبانية الأب هادي محفوظ، لزيارة والمشاركة في افتتاح دير مار شربل في بلدة Villiers-sur-Marne، في إطار زيارة روحية ووطنية استمرت ثلاثة أيام.وضمّ الوفد بول كنعان والدكتور رامي الشدياق، حيث شارك في سلسلة لقاءات ونشاطات دينية ووطنية، استُهلّت بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه البطريرك الماروني في كاتدرائية Notre Dame du Liban – ، قبل الانتقال إلى حفل افتتاح الدير بحضور شخصيات روحية ورسمية وفاعليات من الجالية اللبنانية.كما التقى الوفد بالسفير اللبناني في فرنسا ربيع الشاعر في مقر السفارة، حيث جرى البحث في أوضاع الجالية وسبل تعزيز التعاون بين الداخل والانتشار.