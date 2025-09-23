الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى



وثمّن عون تجديد تمديد مهام قوة اليونيفيل.

وأكد ان "لبنان لا يطلبُ امتيازاً بل مسؤولية دولية عادلة منصفة تُعيدُه إلى رسالتِه مستقَراً للحرية والتعددية معاً". طالب الرئيس في كلمته أمام للأمم المتحدة بانسحاب من أراضي وإطلاق سراح الأسرى.وثمّن عون تجديد تمديد مهام قوة اليونيفيل.وأكد ان "لبنان لا يطلبُ امتيازاً بل مسؤولية دولية عادلة منصفة تُعيدُه إلى رسالتِه مستقَراً للحرية والتعددية معاً".

وقال: "إذا سقط لبنان فسيكون البديل حتماً خطوط تماس بين شتى أنواع التطرّف".

وأضاف: "أحدّثكم الآنَ عن السلام فيما بعضُ أهلي يُقتلون وبعضُ أرضي يُدمَّر".

وتابع: "الصراعُ ما زال شرساً بين أن يكونَ لبنانُ أرضَ حياةٍ وفرح ومنصةً لهما إلى منطقتِه والعالم وبين أن يكونَ بؤرة موتٍ ومستنقعَ حروب، نحن حسمنا قرارَنا وسنجسّدُ الخيارَ الأول وننفذُه".