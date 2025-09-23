Advertisement

لبنان

الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى

Lebanon 24
23-09-2025 | 17:52
Doc-P-1420725-638942735430945003.jfif
Doc-P-1420725-638942735430945003.jfif photos 0
طالب الرئيس جوزاف عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من أراضي لبنان وإطلاق سراح الأسرى.
وثمّن عون تجديد مجلس الأمن تمديد مهام قوة اليونيفيل.
وأكد ان "لبنان لا يطلبُ امتيازاً بل مسؤولية دولية عادلة منصفة تُعيدُه إلى رسالتِه مستقَراً للحرية والتعددية معاً".
وقال: "إذا سقط لبنان فسيكون البديل حتماً خطوط تماس بين شتى أنواع التطرّف".
وأضاف: "أحدّثكم الآنَ عن السلام فيما بعضُ أهلي يُقتلون وبعضُ أرضي يُدمَّر".
وتابع: "الصراعُ ما زال شرساً بين أن يكونَ لبنانُ أرضَ حياةٍ وفرح ومنصةً لهما إلى منطقتِه والعالم وبين أن يكونَ بؤرة موتٍ ومستنقعَ حروب، نحن حسمنا قرارَنا وسنجسّدُ الخيارَ الأول وننفذُه".
 
