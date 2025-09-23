27
لبنان
وفد سوري الى بيروت ناقلا جواب حكومة دمشق
Lebanon 24
23-09-2025
|
22:30
فيما يتوقع ان يصل الى
بيروت
الاسبوع المقبل وفد سوري، لاستكمال البحث بملفّ الموقوفين السوريّين في
سجن رومية
، مع بند إضافي على جدول الأعمال يتعلّق بمصير كافّة السوريّين المتواجدين داخل السجن وليس فقط الإسلاميّين منهم، كشفت المصادر ان مهمة الوفد مزدوجة، الاولى، الحصول على لائحة مفصّلة عن أسماء نحو 2600 موقوف سوري الجنسيّة وجرائمهم وأحكامهم من اللجنة التي تشكّلت عبر
نائب رئيس الحكومة
الوزير
طارق متري
، والثانية، نقل جواب حكومة
دمشق
على الطرح اللبناني لكيفية حل هذا الملف، مشيرة الى انه وعلى عكس ما يتمّ الترويج له، فأنّ ملفَي الشيخ
أحمد الأسير
وفضل شاكر ليسا ضمن المطالب السوريّة. (الديار)
