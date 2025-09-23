وفد سوري الى بيروت ناقلا جواب حكومة دمشق



فيما يتوقع ان يصل الى الاسبوع المقبل وفد سوري، لاستكمال البحث بملفّ الموقوفين السوريّين في ، مع بند إضافي على جدول الأعمال يتعلّق بمصير كافّة السوريّين المتواجدين داخل السجن وليس فقط الإسلاميّين منهم، كشفت المصادر ان مهمة الوفد مزدوجة، الاولى، الحصول على لائحة مفصّلة عن أسماء نحو 2600 موقوف سوري الجنسيّة وجرائمهم وأحكامهم من اللجنة التي تشكّلت عبر الوزير ، والثانية، نقل جواب حكومة على الطرح اللبناني لكيفية حل هذا الملف، مشيرة الى انه وعلى عكس ما يتمّ الترويج له، فأنّ ملفَي الشيخ وفضل شاكر ليسا ضمن المطالب السوريّة. (الديار)

