لبنان
جلسة نيابية بلا قانون انتخاب وبرّي على إصراره
Lebanon 24
23-09-2025
|
22:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط الاجواء السياسية القائمة يخشى أن تزداد حدة الاستقطاب السياسي حول الملف الانتخابي الذي بات عرضة لاحتمالات مقلقة. وقبيل اجتماع هيئة مكتب المجلس في الاولى من بعد ظهر اليوم، عقد النواب
جورج
عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمراً صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائباً وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128 نائبا فقط، إلى إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
وكان
نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب اشار الى ان قانون الانتخاب من غير المرجح ادراجه على جدول اعمال الجلسة.
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن": مرّة جديدة سيكون مجلس النواب أرضًا لمعركة سياسية جديدة من بوابة قانون الانتخاب. فاليوم تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب في
عين التينة
، برئاسة رئيس
البرلمان
نبيه برّي
، لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة. لكنها ستخلو من أي اقتراح مرتبط بقانون الانتخاب. وهو ما سيكون مادة للاعتراض قبل الجلسة وخلالها وبعدها، من الكتل والنوّاب الراغبين في حسم مسألة اقتراع المغتربين.
وستكون الأيام الفاصلة عن الجلسة التشريعية فسحة للتحضير لحركة تصاعديّة. فهناك خشية من استمرار المماطلة في بت قانون الانتخاب لإيصال الأمور إلى حلّ من اثنين: انتخابات من دون تصويت المغتربين، أو إرجاء للاستحقاق. يترافق ذلك مع همس في الكواليس عن أن عدم الانتهاء من مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، قد ترفع من طرح السؤال الآتي: هل يمكن إجراء الانتخابات في ظلّ استمرار السلاح بيد "
حزب الله
" والضربات
الإسرائيلية
المتواصلة؟
من الواضح أن النواب يريدون حسم المسألة باكرًا، من خلال الهيئة العامة، ليعرف الجميع من يريد تصويت المغتربين ومن لا يريده. لكن أجواء هيئة المكتب تشير إلى عكس ذلك. ويقول أحد أعضائها لـ "نداء الوطن": "يريدون المرور خطًا عسكريًّا والذهاب مباشرة إلى التصويت. وهو ما لن يحصل إلّا بعد انتهاء النقاشات لا قبلها". أمّا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فأكّد في اتصال مع "نداء الوطن" أن "موضوع اقتراح القانون جرى بته سابقًا، وقد أحيل مع الاقتراحات الأخرى إلى اللجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب التي تتابع عملها ونقاشاتها". هذه "الحجة" لا تقنع النواب الموقّعين على الاقتراح والعريضة. وقد أكّد النائب أديب عبد المسيح في اتصال مع "نداء الوطن" أننا "نريد وضع الاقتراح على جدول الهيئة العامة للتصويت، ولا يجب أن يستبعد من التصويت في الهيئة العامة، لأنه قدّم بصيغة المعجّل المكرّر". وإذا لم تتمّ الاستجابة للمطلب؟ يقول عبد المسيح: "عندها سيكون هناك تصعيد، وشكله قيد
النقاش
بين المكوّنات الموقّعة على الاقتراح والعريضة. فنحن لن نقبل بالمخطط المبطّن لتأجيل الانتخابات، وعدم بتّ مسألة المغتربين تأتي في هذا السياق".
