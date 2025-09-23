27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التمديد للمجلس مخالف للدستور والاكثرية ضده
Lebanon 24
23-09-2025
|
22:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب سعيد مالك في "نداء الوطن": انّ مبدأ دورية الانتخاب هو مبدأ دستوري لارتباطه بمبدأ انبثاق السلطة من الشعب، وخضوعها للمحاسبة في الانتخابات. انّ المحاسبة في الانتخابات عنصرٌ أساسي في الأنظمة
الديمقراطية
، والانتخابات النيابية هي الوسيلة الأساسية لتحقيق الديمقراطية
البرلمانية
. اليوم مجموعة من النوّاب والكتل بالعَلَن أم بالخَفاء، يعملون من أجل التمديد للمجلس النيابي الحالي، خوفًا من خسارة مقاعدهم. فلهؤلاء نقول، إنّ الأكثرية النيابية (إن صَدقَت) فهي ضدّ التمديد. كذلك فخامة
رئيس الدولة
، كَون المَساس في مواعيد الاستحقاقات، سيضرب
العهد
. وأيضاً الحكومة، كَون التمديد سيُفقدها المصداقية تجاه المجتمع
الغربي
والعربي. أمّا وبحال سقط القناع، وذهب الكافة إلى قانون تمديد للمجلس النيابي الحالي، فإنّ هذا القانون سيكون عُرضةً للطعن أمام
المجلس الدستوري
، لعلّة مخالفته
الدستور
والمبادئ الدستورية التي لا يجوز المَسّ بها إطلاقًا. الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في الربيع المُقبل ومن دون أي تأخير أم تسويف. فسيّد العهد حريصٌ على عدم نَسفِ عهده، كذلك الحكومة على مصداقيّتها الدولية والمحلّية.
Advertisement
وبكلّ الأحوال، فإنّ أي محاولة للتمديد للمجلس النيابي الحالي وإرجاء الانتخابات النيابية، ستفشل وسيواجهها المجلس الدستوري بقرارٍ صارم. فالتعويل على المجلس الدستوري في محلّه، إن كان في هيئته الحاليّة أم المستقبليّة. فالديمقراطية تفرض تداول السلطة، والشعب هو مصدر السلطات.
مواضيع ذات صلة
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
Lebanon 24
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
24/09/2025 07:27:27
24/09/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة نيويورك: الغرامة المفروضة على ترامب "مفرطة" وتخالف الدستور
Lebanon 24
محكمة نيويورك: الغرامة المفروضة على ترامب "مفرطة" وتخالف الدستور
24/09/2025 07:27:27
24/09/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد الاخير لليونيفيل 16 شهراً ومجلس الأمن يطالب إسرائيل بالإنسحاب الكامل
Lebanon 24
التمديد الاخير لليونيفيل 16 شهراً ومجلس الأمن يطالب إسرائيل بالإنسحاب الكامل
24/09/2025 07:27:27
24/09/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: نريد أن يحمي الجيش السوري الجميع وفقا للدستور (العربية)
Lebanon 24
قسد: نريد أن يحمي الجيش السوري الجميع وفقا للدستور (العربية)
24/09/2025 07:27:27
24/09/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الدستوري
رئيس الدولة
الديمقراطية
الديمقراطي
البرلمانية
البرلمان
المستقبل
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
Lebanon 24
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
22:10 | 2025-09-23
23/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
22:20 | 2025-09-23
23/09/2025 10:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
Lebanon 24
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
22:23 | 2025-09-23
23/09/2025 10:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
Lebanon 24
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
23:05 | 2025-09-23
23/09/2025 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
Lebanon 24
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
23:02 | 2025-09-23
23/09/2025 11:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2025-09-23
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
22:20 | 2025-09-23
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
22:23 | 2025-09-23
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
23:05 | 2025-09-23
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
23:02 | 2025-09-23
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
22:52 | 2025-09-23
زيارة بن فرحان: دعم الاستقرار والمؤسسات في إطار إصلاح فعلي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24