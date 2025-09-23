زيارة بن فرحان: دعم الاستقرار والمؤسسات في إطار إصلاح فعلي

كتبت" الديار": في انتظار معرفة خلفيات جولة الموفد الملكي السعودي الامير يزيد بن فرحان والاسباب التي دفعته الى زيارة في هذا التوقيت، كشف مصدر سياسي مواكب للزيارة انه لا يمكن فصلها عن الدينامية على مستوى المنطقة، سواء في الانفتاح على ، أو تعزيز الشراكة مع القوى الدولية الكبرى، من الى مرورا بباكستان، في سياق إعادة هندسة دور في المشرق العربي، من خلال أدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية، لا ترتكز فقط على النفوذ التقليدي، بل على إعادة ضبط التوازنات الداخلية، وفي هذا الإطار، حملت الزيارة رسالة واضحة إلى الداخل حيث تعويل على تفاهم لبناني - لبناني لا يقصي أحداً.

واشار المصدر الى ان الأمير بن فرحان اعاد التاكيد على المعادلة المعروفة: دعم الاستقرار ودعم المؤسسات في إطار إصلاح فعلي ،ما يفتح الباب على مرحلة اختبار جديدة للأطراف اللبنانية، وللنظام الإقليمي الذي يتشكل على أنقاض صراعات مزمنة، تسعى السعودية أن لا تكون ساحة لها، بل لاعباً في ضبط إيقاعها.