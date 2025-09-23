27
لبنان
زيارة بن فرحان: دعم الاستقرار والمؤسسات في إطار إصلاح فعلي
23-09-2025
كتبت" الديار": في انتظار معرفة خلفيات جولة الموفد الملكي السعودي الامير يزيد بن فرحان والاسباب التي دفعته الى زيارة
بيروت
في هذا التوقيت، كشف مصدر سياسي مواكب للزيارة انه لا يمكن فصلها عن الدينامية
السعودية
على مستوى المنطقة، سواء في الانفتاح على
إيران
، أو تعزيز الشراكة مع القوى الدولية الكبرى، من
روسيا
الى
الصين
مرورا بباكستان، في سياق إعادة هندسة دور
الرياض
في المشرق العربي، من خلال أدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية، لا ترتكز فقط على النفوذ التقليدي، بل على إعادة ضبط التوازنات الداخلية، وفي هذا الإطار، حملت الزيارة
اللبنانية
رسالة واضحة إلى الداخل حيث تعويل
المملكة
على تفاهم لبناني - لبناني لا يقصي أحداً.
واشار المصدر الى ان الأمير بن فرحان اعاد التاكيد على المعادلة المعروفة: دعم الاستقرار ودعم المؤسسات في إطار إصلاح فعلي ،ما يفتح الباب على مرحلة اختبار جديدة للأطراف اللبنانية، وللنظام الإقليمي الذي يتشكل على أنقاض صراعات مزمنة، تسعى السعودية أن لا تكون ساحة لها، بل لاعباً في ضبط إيقاعها.
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
Lebanon 24
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
22:10 | 2025-09-23
23/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
22:20 | 2025-09-23
23/09/2025 10:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
Lebanon 24
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
22:23 | 2025-09-23
23/09/2025 10:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
Lebanon 24
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
23:05 | 2025-09-23
23/09/2025 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
Lebanon 24
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
23:02 | 2025-09-23
23/09/2025 11:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
