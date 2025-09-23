Advertisement

لبنان

براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:02
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يبدو أنّ الموفد الاميركي توم برّاك اختار أن يكون من الديبلوماسيين المثيرين للجدل وصنّاع الصدمات، ذلك انّه منذ أن تسلّم الملف اللبناني وهو يولّد العاصفة تلو الأخرى كلما مرّ في لبنان او تكلم عنه. وبعدما كان قد هدّد سابقاً بإمكان ضمّ لبنان إلى بلاد الشام، إذا لم يتصرف بالطريقة المناسبة، ثم فجّر أزمة مع الإعلام عندما هاجم بقسوة الصحافيين المعتمدين في القصر الجمهوري، ها هو برّاك يتهم الدولة بأنّها لم تفعل شيئاً في ملف سحب سلاح «حزب الله » سوى الكلام من دون أي عمل فعلي.
نزع برّاك الأقنعة ومساحيق التجميل عن وجه الديبلوماسية الأميركية، فظهرت بملامحها الفجّة والقاسية، التي أعادت طرح تساؤلات لدى عدد من الأوساط السياسية، حول جدوى الدور الأميركي وجدّيته، وهو الخصم والحكم في آن واحد.
 
بمعنى آخر، كشفت تصريحات برّاك، أنّ المشكلة الأساسية هي مع واشنطن قبل أن تكون مع تل ابيب. وبينما كان بعض السلطة والسياسيين لا يزال يتصرّف مع الولايات المتحدة على أساس أنّها «وسيط » مفترض يمكن الإتكال عليه لتليين مواقف تل ابيب، تطوع برّاك بنفسه لنفي هذه الصفة عنها، حتى كاد يسبق الجانب الإسرائيلي ويتقدّم عليه في الضغط على لبنان.
