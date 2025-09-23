Advertisement

لبنان

أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1420760-638942909040206572.jpg
Doc-P-1420760-638942909040206572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت ربى ابو فاضل في "الديار": السير في لبنان تحول إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر. تتعدد أسباب نزيف الطرقات، بدءا من الانتشار العشوائي للدراجات النارية، مرورا بسوء البنى التحتية المليئة بالحفر وغياب الإنارة والإشارات والأرصفة والحواجز، وصولا إلى ضعف تطبيق القوانين والرقابة بما يتيح للمخالفين الاستمرار في القيادة المتهور، وإلى جانب ذلك، تتسبب الشاحنات الضخمة في أوقات الذروة بازدحامات قاتلة، وتبقى السرعة الزائدة عاملاً مضاعفاً للخطر، في ظل غياب أو تباطؤ عمل رادارات السرعة. ويضاف إلى هذه العوامل غياب المعاينة الميكانيكية المنتظمة منذ سنوات، ما أدى إلى بقاء آلاف المركبات غير الصالحة للسير من دون أي فحص للسلامة، لتبقى الطرقات ساحة مفتوحة للمخاطر اليومية.
Advertisement
 
ووفق دراسات محلية غير رسمية، يقدر إجمالي الخسائر السنوية الناتجة عن الحوادث المرورية في لبنان بمئات ملايين الدولارات، ما يزيد من العبء على الأسر والقطاع الصحي ويمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد المتأزم أصلاً، وبحسب تقديرات البنك الدولي تسجل نسبة الخسائر الإقتصادية جراء حوادث السير في لبنان، نحو 2 % (540 مليون دولار) من الناتج المحلي البالغ 27 مليار دولار.
 
وأعلنت جمعية "يازا" للسلامة المرورية أن أكثر من 40 شخصاً لقوا حتفهم على الطرق في لبنان خلال آب الماضي فقط، إضافة إلى عشرات الجرحى، وحذرت من أن استمرار هذا المعدل قد يؤدي إلى أكثر من ألف ضحية سنوياً، ما يشكل كارثة وطنية. نجيب شوفاني النقيب الأسبق لخبراء السير في لبنان وواضع عدة كتب وكتيبات للتوعية حول السلامة المرورية، يؤكد أن بداية شهر تموز شهدت خمسة أيام جهنمية كان الصليب الأحمر فيها ينقل حوالى 50 جريحا كل يوم، وقد بلغ عدد الإصابات نتيجة حوادث السير في الأشهر الستة الأولى من العام 2024 5400 بينها 154 قتيلا أما في الأشهر الستة الأولى من العام 2025 فالعدد ارتفع إلى 6000 إصابة بينها 207 قتلى. وبحسب التصنيفات العالمية، يعد لبنان "من بين الاسوأ على مستوى العالم"، من حيث السلامة المرورية وفقا للبنك الدولي. وتشير الجداول الإحصائية الصادرة عن غرفة العمليات المشتركة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى أن الأكثر عرضة لحوادث السير هم من فئتين، الأولى تضم المراهقين والشباب (15-29 سنة) والثانية من فئة الشباب ومتوسطي العمر (30- 44 سنة).
مواضيع ذات صلة
محاضرة في بلدة القصيبة تحت شعار "كفى كوارث على طرقات لبنان" تناولت السلامة المرورية
lebanon 24
24/09/2025 07:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
lebanon 24
24/09/2025 07:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
lebanon 24
24/09/2025 07:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دورات من اليازا في عجلتون الى الجيل الصاعد للتوعية حول السلامة المرورية
lebanon 24
24/09/2025 07:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة العمليات

الصليب الأحمر

البنك الدولي

كارثة وطنية

الصليب

جمالي

حامات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:20 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2025-09-23
22:20 | 2025-09-23
22:23 | 2025-09-23
23:02 | 2025-09-23
22:52 | 2025-09-23
22:46 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24