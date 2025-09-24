Advertisement

لبنان

عون في نيويورك.. استكمال للقاءات الدولية ومتابعة الملفات الإنسانية والأمنية

Lebanon 24
24-09-2025 | 00:56
A-
A+
Doc-P-1420788-638942974179054290.jfif
Doc-P-1420788-638942974179054290.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، نشاطاته ومشاركاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس المنظمة الدولية. ويركز الرئيس عون خلال هذه الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى لقاء عدد من رجال الأعمال وممثلي مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان (Task Force for Lebanon).
Advertisement

وكان الرئيس عون قد التقى أمس عدداً من المسؤولين بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة، ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

لقاء الصليب الأحمر

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيدة ميريانا سبولياريتش، التي شكرت لبنان على المساعدة القيمة التي يقدّمها في إطار المهام الإنسانية للجنة في لبنان وعدد من الدول المجاورة. وطرحت السيدة سبولياريتش أبرز الصعوبات التي تواجه اللجنة، ولا سيما معالجة أوضاع الأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. وأكدت أنها تعمل على تنظيم لقاءات متعددة لمتابعة هذه القضايا وتسهيل إنهاء سنوات سجن بعض السجناء.

ورد الرئيس عون بالشكر، مؤكداً استمرار لبنان في تقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل اللجنة، مرحباً بأي مبادرة تحقق الأهداف الإنسانية.

لقاء وزير خارجية ألمانيا

كما التقى الرئيس عون وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، الذي أثنى على الإنجازات اللبنانية منذ انتخاب الرئيس عون، وأشاد بالدور الفاعل للقوة البحرية الألمانية في "اليونيفيل" لدعم تطبيق القرار 1701 في الجنوب اللبناني.

وتناول البحث الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، كان آخرها مجزرة بنت جبيل. وأكد الرئيس عون ضرورة تحريك المجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وإعادة الاستقرار وتطبيق القرار 1701 بالكامل. وأوضح أن الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرار حصر السلاح، مشيراً إلى أن تنفيذه مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي للتلال والأراضي اللبنانية. كما شدد على أن اللجوء إلى القوة ليس مطروحاً حالياً للحفاظ على وحدة اللبنانيين.

لقاء الرئيس التشيكي

كما التقى الرئيس عون نظيره التشيكي، بيتر بافيل، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وقد أعرب الرئيس التشيكي عن متابعة بلاده لتطورات لبنان، خاصة في الجنوب وقضية النازحين السوريين، مؤكداً دعم بلاده للبنان.

وتطرق البحث إلى الوضع في سوريا، وأشاد الرئيس عون بمواقف تشيكيا المؤيدة للبنان، مشدداً على خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد الاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية، وعدم التزام إسرائيل بما اتفق عليه في تشرين الثاني الماضي. كما أكد أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في الجنوب، وأن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

واختتم الرئيس التشيكي اللقاء بدعوة الرئيس عون لزيارة رسمية إلى براغ، والتي قبلها الرئيس عون ووعد بتلبيتها العام المقبل.
مواضيع ذات صلة
رسامني واصل لقاءاته لمتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية
lebanon 24
24/09/2025 10:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية
lebanon 24
24/09/2025 10:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات لبنانية - سورية ابتداءً من أيلول والأنظار على الملفات الأمنية والحدودية
lebanon 24
24/09/2025 10:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات أمنية وسياسية على طاولة منسى خلال لقاءاته مع مسؤولين وزوار
lebanon 24
24/09/2025 10:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:06 | 2025-09-24
03:03 | 2025-09-24
03:00 | 2025-09-24
03:00 | 2025-09-24
02:55 | 2025-09-24
02:49 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24