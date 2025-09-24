عون في نيويورك.. استكمال للقاءات الدولية ومتابعة الملفات الإنسانية والأمنية

Advertisement

يواصل رئيس الجمهورية ، العماد جوزاف عون، نشاطاته ومشاركاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس المنظمة الدولية. ويركز خلال هذه الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى لقاء عدد من رجال الأعمال وممثلي مجموعة الدعم الأميركية من أجل (Task Force for Lebanon).وكان الرئيس عون قد التقى أمس عدداً من المسؤولين بحضور والمغتربين يوسف رجي، ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى أحمد عرفة، ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيدة ميريانا سبولياريتش، التي شكرت لبنان على المساعدة القيمة التي يقدّمها في إطار المهام الإنسانية للجنة في لبنان وعدد من الدول المجاورة. وطرحت السيدة سبولياريتش أبرز الصعوبات التي تواجه اللجنة، ولا سيما معالجة أوضاع الأسرى اللبنانيين في المعتقلات . وأكدت أنها تعمل على تنظيم لقاءات متعددة لمتابعة هذه وتسهيل إنهاء سنوات سجن بعض السجناء.ورد الرئيس عون بالشكر، مؤكداً استمرار لبنان في تقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل اللجنة، مرحباً بأي مبادرة تحقق الأهداف الإنسانية.كما التقى الرئيس عون وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، الذي أثنى على الإنجازات اللبنانية منذ انتخاب الرئيس عون، وأشاد بالدور الفاعل للقوة البحرية الألمانية في "اليونيفيل" لدعم تطبيق القرار 1701 في الجنوب اللبناني.وتناول البحث الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، كان آخرها مجزرة بنت جبيل. وأكد الرئيس عون ضرورة تحريك المجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وإعادة الاستقرار وتطبيق القرار 1701 بالكامل. وأوضح أن الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرار حصر السلاح، مشيراً إلى أن تنفيذه مرتبط بالاحتلال للتلال والأراضي اللبنانية. كما شدد على أن اللجوء إلى القوة ليس مطروحاً حالياً للحفاظ على وحدة اللبنانيين.كما التقى الرئيس عون نظيره التشيكي، بيتر بافيل، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وقد أعرب الرئيس التشيكي عن متابعة بلاده لتطورات لبنان، خاصة في الجنوب وقضية النازحين السوريين، مؤكداً دعم بلاده للبنان.وتطرق البحث إلى الوضع في ، وأشاد الرئيس عون بمواقف تشيكيا المؤيدة للبنان، مشدداً على خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد الاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية، وعدم بما اتفق عليه في تشرين الثاني الماضي. كما أكد أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في الجنوب، وأن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.واختتم الرئيس التشيكي اللقاء بدعوة الرئيس عون لزيارة رسمية إلى براغ، والتي قبلها الرئيس عون ووعد بتلبيتها العام المقبل.