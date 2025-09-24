29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحالفات سابقة لاوانها؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-09-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الساحة السياسية
اللبنانية
حركة نشطة تهدف إلى ترتيب التحالفات النيابية قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة، وسط مساعٍ جدية داخل القوى التي كانت تُعرف بـ"فريق الثامن من آذار".
Advertisement
ووفقًا لمصادر مطّلعة، تسعى هذه القوى إلى توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق بين مكوناتها، تحسبًا لأي محاولات حصار أو عزل قد تلجأ إليها القوى
المعارضة
في الدوائر الحساسة.
وتتركز الجهود على الساحة
المسيحية
تحديدًا، حيث يجري العمل على تثبيت تفاهمات بين شخصيات وقوى سياسية سبق أن شهدت خلافات في ما بينها خلال السنوات الماضية. وتشير المصادر إلى أن إعادة رسم التحالفات تُعد خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام أي اختراق قد تسعى إليه القوى المعارضة، خصوصًا في دوائر تشهد منافسة محتدمة وتعتبر مفتاحًا للتحكم في ميزان القوى داخل المجلس النيابي المقبل.
يذكر ان معركة "اقتراع المغتربين" تعود إلى الواجهة، حيث يصرّ حزب "
القوات اللبنانية
" وحلفاؤه من التغييريين والمستقلين على تثبيت حق المنتشرين في التصويت لـ128 نائباً، فيما يتمسّك
الثنائي
الشيعي
و"
التيار الوطني الحر
" بحصر تمثيلهم بـ6 مقاعد مخصصة للمغتربين، استناداً إلى ما نص عليه قانون الانتخاب رقم 44/2017، الذي تم تعليق تنفيذ هذا البند منه في انتخابات 2022.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
Lebanon 24
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
24/09/2025 10:09:29
24/09/2025 10:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق: قمة الدوحة أظهرت نشأة تحالف إقليمي ضد إسرائيل بدلا من تحالف ضد إيران
Lebanon 24
رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق: قمة الدوحة أظهرت نشأة تحالف إقليمي ضد إسرائيل بدلا من تحالف ضد إيران
24/09/2025 10:09:29
24/09/2025 10:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر محلية سورية: إنزال جوي يعتقد أنه من التحالف الدولي في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي أسفر عن مقتل شخص كان سجينا سابقا بسجن رومية في لبنان
Lebanon 24
مصادر محلية سورية: إنزال جوي يعتقد أنه من التحالف الدولي في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي أسفر عن مقتل شخص كان سجينا سابقا بسجن رومية في لبنان
24/09/2025 10:09:29
24/09/2025 10:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: هذا الأمر يشكّل سابقة خطيرة لأوروبا ويدعو إلى رد قوي من الحلفاء
Lebanon 24
زيلينسكي: هذا الأمر يشكّل سابقة خطيرة لأوروبا ويدعو إلى رد قوي من الحلفاء
24/09/2025 10:09:29
24/09/2025 10:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
القوات اللبنانية
التيار الوطني
اللبنانية
المسيحية
المعارضة
الثنائي
مسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
Lebanon 24
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
03:06 | 2025-09-24
24/09/2025 03:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
Lebanon 24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
03:03 | 2025-09-24
24/09/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
Lebanon 24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
03:00 | 2025-09-24
24/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
03:00 | 2025-09-24
24/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
02:55 | 2025-09-24
24/09/2025 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
10:00 | 2025-09-23
23/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:06 | 2025-09-24
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
03:03 | 2025-09-24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
03:00 | 2025-09-24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
03:00 | 2025-09-24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
02:55 | 2025-09-24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
02:49 | 2025-09-24
تظاهرة أمام مصرف لبنان في الحمرا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 10:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 10:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 10:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24