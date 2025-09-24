تحالفات سابقة لاوانها؟

Advertisement

تشهد الساحة السياسية حركة نشطة تهدف إلى ترتيب التحالفات النيابية قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة، وسط مساعٍ جدية داخل القوى التي كانت تُعرف بـ"فريق الثامن من آذار".ووفقًا لمصادر مطّلعة، تسعى هذه القوى إلى توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق بين مكوناتها، تحسبًا لأي محاولات حصار أو عزل قد تلجأ إليها القوى في الدوائر الحساسة.وتتركز الجهود على الساحة تحديدًا، حيث يجري العمل على تثبيت تفاهمات بين شخصيات وقوى سياسية سبق أن شهدت خلافات في ما بينها خلال السنوات الماضية. وتشير المصادر إلى أن إعادة رسم التحالفات تُعد خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام أي اختراق قد تسعى إليه القوى المعارضة، خصوصًا في دوائر تشهد منافسة محتدمة وتعتبر مفتاحًا للتحكم في ميزان القوى داخل المجلس النيابي المقبل.