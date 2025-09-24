Advertisement

لبنان

تحالفات سابقة لاوانها؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:15
تشهد الساحة السياسية اللبنانية حركة نشطة تهدف إلى ترتيب التحالفات النيابية قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة، وسط مساعٍ جدية داخل القوى التي كانت تُعرف بـ"فريق الثامن من آذار".
ووفقًا لمصادر مطّلعة، تسعى هذه القوى إلى توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق بين مكوناتها، تحسبًا لأي محاولات حصار أو عزل قد تلجأ إليها القوى المعارضة في الدوائر الحساسة.
وتتركز الجهود على الساحة المسيحية تحديدًا، حيث يجري العمل على تثبيت تفاهمات بين شخصيات وقوى سياسية سبق أن شهدت خلافات في ما بينها خلال السنوات الماضية. وتشير المصادر إلى أن إعادة رسم التحالفات تُعد خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام أي اختراق قد تسعى إليه القوى المعارضة، خصوصًا في دوائر تشهد منافسة محتدمة وتعتبر مفتاحًا للتحكم في ميزان القوى داخل المجلس النيابي المقبل.
يذكر ان معركة "اقتراع المغتربين" تعود إلى الواجهة، حيث  يصرّ حزب "القوات اللبنانية" وحلفاؤه من التغييريين والمستقلين على تثبيت حق المنتشرين في التصويت لـ128 نائباً، فيما يتمسّك الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" بحصر تمثيلهم بـ6 مقاعد مخصصة للمغتربين، استناداً إلى ما نص عليه قانون الانتخاب رقم 44/2017، الذي تم تعليق تنفيذ هذا البند منه في انتخابات 2022.

المصدر: لبنان 24
