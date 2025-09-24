"حزب الله" يقبل بسنتين!؟

Advertisement

قال مصدر إستشاري على تواصل مع "الجناح السياسي" في " إن الحزب يرفض رفضاً قاطعاً إقتراع المغتربين للـ 128 نائبا على غرار ما حصل في انتخابات العام 2022 ، وهو أبلغ بهذا الموقف النهائي لديه.وبحسب المصدر " يعتبر بأن القانون الحالي واضح جداً ولا جدال فيه ، وإن كان هناك من تعديل أو تأجيل، فرأي الحزب واضح، التعديل يكون على أساس قانون جديد خارج القيد الطائفي، والتأجيل يكون لمدة سنتين وليس سنة واحدة، فإما إنتخابات في موعدها على القانون الحالي، إما تأجيل سنتين لإنتاج قانون خارج القيد الطائفي مع إنشاء كما نص "، ختم المصدر .