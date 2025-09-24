29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يقبل بسنتين!؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-09-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر إستشاري على تواصل مع "الجناح السياسي" في
حزب الله
" إن الحزب يرفض رفضاً قاطعاً إقتراع المغتربين للـ 128 نائبا على غرار ما حصل في انتخابات العام 2022 ، وهو أبلغ
الرئيس نبيه بري
بهذا الموقف النهائي لديه.
Advertisement
وبحسب المصدر "
فان حزب الله
يعتبر بأن القانون الحالي واضح جداً ولا جدال فيه ، وإن كان هناك من تعديل أو تأجيل، فرأي الحزب واضح، التعديل يكون على أساس قانون جديد خارج القيد الطائفي، والتأجيل يكون لمدة سنتين وليس سنة واحدة، فإما إنتخابات في موعدها على القانون الحالي، إما تأجيل سنتين لإنتاج قانون خارج القيد الطائفي مع إنشاء
مجلس شيوخ
كما نص
اتفاق الطائف
"، ختم المصدر .
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سوريا: لن نقبل بتجربة "حزب الله" مرة أخرى
Lebanon 24
سوريا: لن نقبل بتجربة "حزب الله" مرة أخرى
24/09/2025 10:09:27
24/09/2025 10:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله على الأراضي السورية
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله على الأراضي السورية
24/09/2025 10:09:27
24/09/2025 10:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر وزارية للـLBCI: وزراء "أمل - حزب الله" لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على أهدافها
Lebanon 24
مصادر وزارية للـLBCI: وزراء "أمل - حزب الله" لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على أهدافها
24/09/2025 10:09:27
24/09/2025 10:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
Lebanon 24
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
24/09/2025 10:09:27
24/09/2025 10:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الرئيس نبيه بري
اتفاق الطائف
فان حزب الله
مجلس شيوخ
نبيه بري
حزب الله
نبيه بر
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
Lebanon 24
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
03:06 | 2025-09-24
24/09/2025 03:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
Lebanon 24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
03:03 | 2025-09-24
24/09/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
Lebanon 24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
03:00 | 2025-09-24
24/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
03:00 | 2025-09-24
24/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
02:55 | 2025-09-24
24/09/2025 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
10:00 | 2025-09-23
23/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:06 | 2025-09-24
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
03:03 | 2025-09-24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
03:00 | 2025-09-24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
03:00 | 2025-09-24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
02:55 | 2025-09-24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
02:49 | 2025-09-24
تظاهرة أمام مصرف لبنان في الحمرا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 10:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 10:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 10:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24