لبنان

"حزب الله" يقبل بسنتين!؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:30
قال مصدر إستشاري على تواصل مع "الجناح السياسي" في حزب الله " إن الحزب يرفض رفضاً قاطعاً إقتراع المغتربين  للـ 128 نائبا على غرار ما حصل في انتخابات العام  2022 ، وهو أبلغ الرئيس نبيه بري بهذا الموقف النهائي لديه.
وبحسب المصدر "فان حزب الله يعتبر بأن القانون الحالي واضح جداً ولا جدال فيه ، وإن كان هناك من تعديل أو تأجيل، فرأي الحزب واضح، التعديل يكون على أساس قانون جديد خارج القيد الطائفي، والتأجيل يكون لمدة سنتين وليس سنة واحدة، فإما إنتخابات في موعدها على القانون الحالي، إما تأجيل سنتين لإنتاج قانون خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس شيوخ كما نص اتفاق الطائف"، ختم المصدر .
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس نبيه بري

اتفاق الطائف

فان حزب الله

مجلس شيوخ

نبيه بري

حزب الله

نبيه بر

الطائف

"خاص لبنان24"

