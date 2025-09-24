Advertisement

لبنان

"اليازا" تصدر بيانًا يتعلق بالمرفأ.. هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1420795-638942994725880340.jpeg
Doc-P-1420795-638942994725880340.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعليقًا على سقوط مستوعبات من داخل أو على أبواب المرفأ، أوضحت "اليازا" في بيان، أنه "مرة جديدة تتكرر المخاطر على سلامة الناس بخطر نتيجة سقوط مستوعب من داخل او على أبواب حرم مرفأ بيروت".
Advertisement
وطالبت "وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت بالتحقيق وإعلان أسباب تكرار ظاهرة سقوط المستوعبات داخل مرفأ بيروت وخارجه".
مواضيع ذات صلة
بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
24/09/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يصدر بيانا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
24/09/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ الجنوب يصدر بيانًا.. هذا ما جاء فيه!
lebanon 24
24/09/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
24/09/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة مرفأ بيروت

بيروت

بالمر

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:06 | 2025-09-24
03:03 | 2025-09-24
03:00 | 2025-09-24
03:00 | 2025-09-24
02:55 | 2025-09-24
02:49 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24