لبنان

في خلدة.. سيارة تقتحم محطة بنزين

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:37
يتواصل مسلسل حوادث السير على الطرقات اللبنانية، فقد اصطدمت سيارة بمحطة المحروقات "الوردية" في منطقة خلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ويبدو ان السائق فقد السيطرة على السيارة ما أدى إلى اصطدامه بمحطة البنزين. 
 
