لبنان

"القوات" ستُرشح في كل الدوائر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:45
تستعد "القوات اللبنانية" لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بخطة واسعة تشمل مختلف الدوائر، حتى تلك التي تبدو فرص الخرق فيها شبه معدومة.
وبحسب مصادر حزبية، فإن التوجه يقضي بترشيح حزبيين وتشكيل لوائح، انطلاقاً من قناعة بأن أي دائرة تضم حضوراً مسيحياً يجب أن تكون "القوات" ممثلة فيها".
ويأتي هذا الخيار في إطار استراتيجية تهدف إلى تأكيد الحضور السياسي والتنظيمي للقوات على امتداد الخارطة اللبنانية، وعدم ترك أي مساحة فارغة أمام الخصوم. كما تسعى القيادة إلى تحويل هذه المشاركة الشاملة إلى ورقة ضغط في أي تحالفات أو استحقاقات سياسية لاحقة.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

