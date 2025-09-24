29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القوات" ستُرشح في كل الدوائر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-09-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد "
القوات اللبنانية
" لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بخطة واسعة تشمل مختلف الدوائر، حتى تلك التي تبدو فرص الخرق فيها شبه معدومة.
Advertisement
وبحسب مصادر حزبية، فإن التوجه يقضي بترشيح حزبيين وتشكيل لوائح، انطلاقاً من قناعة بأن أي دائرة تضم حضوراً مسيحياً يجب أن تكون "القوات" ممثلة فيها".
ويأتي هذا الخيار في إطار استراتيجية تهدف إلى تأكيد الحضور السياسي والتنظيمي للقوات على امتداد الخارطة
اللبنانية
، وعدم ترك أي مساحة فارغة أمام الخصوم. كما تسعى القيادة إلى تحويل هذه المشاركة الشاملة إلى ورقة ضغط في أي تحالفات أو استحقاقات سياسية لاحقة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
Lebanon 24
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
24/09/2025 10:10:41
24/09/2025 10:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب يميني يرشّح شخصية أرمنية "مميزة"
Lebanon 24
حزب يميني يرشّح شخصية أرمنية "مميزة"
24/09/2025 10:10:41
24/09/2025 10:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات المسلحة العراقية: إحالة جميع المتورّطين بحادث هجوم دائرة زراعة الكرخ إلى القضاء
Lebanon 24
القوات المسلحة العراقية: إحالة جميع المتورّطين بحادث هجوم دائرة زراعة الكرخ إلى القضاء
24/09/2025 10:10:41
24/09/2025 10:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات المسلحة العراقية: عناصر تتبع كتائب حزب الله والحشد الشعبي نفذت الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ
Lebanon 24
القوات المسلحة العراقية: عناصر تتبع كتائب حزب الله والحشد الشعبي نفذت الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ
24/09/2025 10:10:41
24/09/2025 10:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القوات اللبنانية
اللبنانية
الشام
مسيحي
تيجي
دومة
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
Lebanon 24
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
03:06 | 2025-09-24
24/09/2025 03:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
Lebanon 24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
03:03 | 2025-09-24
24/09/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
Lebanon 24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
03:00 | 2025-09-24
24/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
03:00 | 2025-09-24
24/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
02:55 | 2025-09-24
24/09/2025 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
10:00 | 2025-09-23
23/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:06 | 2025-09-24
لبنان يقترب من الانضمام إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
03:03 | 2025-09-24
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
03:00 | 2025-09-24
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
03:00 | 2025-09-24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
02:55 | 2025-09-24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
02:49 | 2025-09-24
تظاهرة أمام مصرف لبنان في الحمرا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 10:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 10:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 10:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24