Advertisement

لبنان

شكوى من "دائرة اساسية" في البلدية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1420802-638943011616305146.jpg
Doc-P-1420802-638943011616305146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر رقابي إن الضوء مسلّط على الآداء المتعثر عن قصد أو عن غير قصد في احدى الدوائر التي تعنى بالشؤون الهندسية في بلدية بيروت، حيث أن المعاملات القانونية والمكتملة الأوراق والتي لا تحتاج الى أي مراجعة تمضي أشهرا وحتى سنوات في أدراج هذه الدائرة دون أسباب موجبة.
Advertisement
ويشير المصدر الى أن التأخير احياناً كثيرة هو لغاية في نفس مجهول او من باب الإهمال والتقاعس الوظيفي . 
المصدر ختم بأن الأمور لن تبقى على حالها كون الأجهزة الرقابية تقوم بجمع المعلومات بطريقة دقيقة وحرفية وستباشر بتغيير الوضعية بشكلٍ نهائي وجزري رأفةً بأهل بيروت وسكانها ومؤسساتها ونموها.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
شكوى من عشوائية الرسوم البلدية
lebanon 24
24/09/2025 12:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: الجمل يحذر من "ابتزاز الخدمات الأساسية"
lebanon 24
24/09/2025 12:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في واتساب تسمح بمشاركة الحالات مع دائرة محددة من الأصدقاء
lebanon 24
24/09/2025 12:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شكوى من مستشار فاعل
lebanon 24
24/09/2025 12:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بلدية بيروت

أهل بيروت

بيروت

الهند

ساسي

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:31 | 2025-09-24
05:30 | 2025-09-24
05:19 | 2025-09-24
05:09 | 2025-09-24
05:08 | 2025-09-24
05:05 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24