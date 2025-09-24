شكوى من "دائرة اساسية" في البلدية

Advertisement

قال مصدر رقابي إن الضوء مسلّط على الآداء المتعثر عن قصد أو عن غير قصد في احدى الدوائر التي تعنى بالشؤون الهندسية في ، حيث أن المعاملات القانونية والمكتملة الأوراق والتي لا تحتاج الى أي مراجعة تمضي أشهرا وحتى سنوات في أدراج هذه الدائرة دون أسباب موجبة.ويشير المصدر الى أن التأخير احياناً كثيرة هو لغاية في نفس مجهول او من باب الإهمال والتقاعس الوظيفي .المصدر ختم بأن الأمور لن تبقى على حالها كون الأجهزة الرقابية تقوم بجمع المعلومات بطريقة دقيقة وحرفية وستباشر بتغيير الوضعية بشكلٍ نهائي وجزري رأفةً بأهل وسكانها ومؤسساتها ونموها.