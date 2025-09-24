الدويهي: معركة حصر السلاح مفتوحة!

Advertisement

عن حصر السلاح، كتب النائب ميشال دويهي على منصة "إكس": "ان معركة حصر السلاح بيد الدولة معركة مفتوحة لم تقفل ولن تقفل إلا باستعادة السيادة كاملة غير منقوصة. هي حقا أم المعارك، لا حياد عنها ولا مساومة فيها".وأضاف: "وفي موازاة ذلك، ثمة ملفات كبرى لا تقل خطورة، تتقدمها المالية والاقتصادية، وتستوجب متابعة جادة وإرادة صلبة. ففي بعض الأروقة تطبخ اليوم مشاريع لمعالجة المالية، ولا سيما كيفية إنصاف المودعين. لكننا نقف سدا منيعا بوجه أي طرح يتجاهل مبدأ المساءلة والمحاسبة. فالعدالة في توزيع الخسائر تبدأ من عند المصارف التي تلاعبت بمصير أموال الناس، كما من الذي اعتمد سياسات وصفت بأنها أقرب إلى مخطط احتيالي (بونزي سكيم)."تابع: "ما تسرب من معلومات ينبئ بنية شطب هائل من الودائع، بحيث لا يتجاوز السداد في نهاية المطاف الا ثلث الودائع وعلى آجال ممتدة بين ٥ و٢٥ سنة، ولذا نطالب بما يطالب به : ألا تستخدم ذريعة "الأزمة النظامية" لفرض حلول تساوي بين المرتكب وغير المرتكب، اذ يجب التدقيق في اوضاع البنوك وفقا للمعايير الدولية. وهنا نذكر الحكومة، وقد نص بيانها الوزاري على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي وجنائي شامل في مصرف وسائر المصارف التجارية. ونسألها: أين أصبح هذا التدقيق العتيد؟".وقال: "ولا نقبل البتة بأي تسوية تلقى أعباؤها على المال العام قبل أن تتحمل المصارف والمصرفيون تبعات ما اقترفت أيديهم. فلا بد من ملاحقة الجرائم المالية، وفي مقدمها تهريب الأموال إلى الخارج واستردادها، كما استرجاع الأرباح غير المشروعة التي جنتها المصارف من "الهندسات المالية" والألاعيب الأخرى، وفرض رسملة جديدة تمكنها من الإيفاء بحقوق المودعين".أضاف: "ولا نعفي الدولة من مسؤوليتها، لكننا نطالب أولا بكشف المتواطئين من أهل السلطة الذين غضوا الطرف عن ممارسات مصرف لبنان الكارثية لا بل استفادوا منها بإثراء غير مشروع".ختم: "وفي مجلس النواب ننتظر، ببالغ الترقب، إعداد قانون الفجوة المالية، فيما تدخل الأزمة عامها السابع بلا حل جذري. وإننا، عهدا علينا، لن نكل ولن نمل من المطالبة بالمحاسبة والمساءلة، فهما السبيل الأوحد إلى حل عادل، وهما الضمانة الوحيدة لئلا يتكرر انفجار أشد وأدهى تدفع كلفته من جديد على حساب المجتمع والاقتصاد، بينما يفلت قلة قليلة من العقاب".