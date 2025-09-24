Advertisement

لبنان

الدويهي: معركة حصر السلاح مفتوحة!

Lebanon 24
24-09-2025 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1420804-638943018133563342.png
Doc-P-1420804-638943018133563342.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عن حصر السلاح، كتب النائب ميشال دويهي على منصة "إكس": "ان معركة حصر السلاح بيد الدولة معركة مفتوحة لم تقفل ولن تقفل إلا باستعادة السيادة كاملة غير منقوصة. هي حقا أم المعارك، لا حياد عنها ولا مساومة فيها".
Advertisement

وأضاف: "وفي موازاة ذلك، ثمة ملفات كبرى لا تقل خطورة، تتقدمها القضايا المالية والاقتصادية، وتستوجب متابعة جادة وإرادة صلبة. ففي بعض الأروقة تطبخ اليوم مشاريع لمعالجة الفجوة المالية، ولا سيما كيفية إنصاف المودعين. لكننا نقف سدا منيعا بوجه أي طرح يتجاهل مبدأ المساءلة والمحاسبة. فالعدالة في توزيع الخسائر تبدأ من عند المصارف التي تلاعبت بمصير أموال الناس، كما من مصرف لبنان الذي اعتمد سياسات وصفت بأنها أقرب إلى مخطط احتيالي (بونزي سكيم)."

تابع: "ما تسرب من معلومات ينبئ بنية شطب هائل من الودائع، بحيث لا يتجاوز السداد في نهاية المطاف الا ثلث الودائع وعلى آجال ممتدة بين ٥ و٢٥ سنة، ولذا نطالب بما يطالب به صندوق النقد الدولي: ألا تستخدم ذريعة "الأزمة النظامية" لفرض حلول تساوي بين المرتكب وغير المرتكب، اذ يجب التدقيق في اوضاع البنوك وفقا للمعايير الدولية. وهنا نذكر الحكومة، وقد نص بيانها الوزاري على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي وجنائي شامل في مصرف لبنان وسائر المصارف التجارية. ونسألها: أين أصبح هذا التدقيق العتيد؟".

وقال: "ولا نقبل البتة بأي تسوية تلقى أعباؤها على المال العام قبل أن تتحمل المصارف والمصرفيون تبعات ما اقترفت أيديهم. فلا بد من ملاحقة الجرائم المالية، وفي مقدمها تهريب الأموال إلى الخارج واستردادها، كما استرجاع الأرباح غير المشروعة التي جنتها المصارف من "الهندسات المالية" والألاعيب الأخرى، وفرض رسملة جديدة تمكنها من الإيفاء بحقوق المودعين".

أضاف: "ولا نعفي الدولة من مسؤوليتها، لكننا نطالب أولا بكشف المتواطئين من أهل السلطة الذين غضوا الطرف عن ممارسات مصرف لبنان الكارثية لا بل استفادوا منها بإثراء غير مشروع".

ختم: "وفي مجلس النواب ننتظر، ببالغ الترقب، إعداد قانون الفجوة المالية، فيما تدخل الأزمة عامها السابع بلا حل جذري. وإننا، عهدا علينا، لن نكل ولن نمل من المطالبة بالمحاسبة والمساءلة، فهما السبيل الأوحد إلى حل عادل، وهما الضمانة الوحيدة لئلا يتكرر انفجار أشد وأدهى تدفع كلفته من جديد على حساب المجتمع والاقتصاد، بينما يفلت قلة قليلة من العقاب".
مواضيع ذات صلة
معركة الرسائل المفتوحة
lebanon 24
24/09/2025 10:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال الدويهي: يجب أن يكون كل السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام (الحدث)
lebanon 24
24/09/2025 10:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعات مفتوحة بين بري وحزب الله لبلورة رد مشترك على بند "حصر السلاح" بجلسة الحكومة غدا (الحدث)
lebanon 24
24/09/2025 10:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الحميل: سنستخدم كل المساحات المفتوحة للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع حصرية السلاح
lebanon 24
24/09/2025 10:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

النقد الدولي

مصرف لبنان

الدويهي

القضايا

سرب من

من مصر

الفجوة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:10 | 2025-09-24
03:06 | 2025-09-24
03:03 | 2025-09-24
03:00 | 2025-09-24
03:00 | 2025-09-24
02:55 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24