لبنان

لتعزيز الخدمات الصحية.. اتفاقيات بين مستشفى جزين الحكومي وأوتيل ديو

Lebanon 24
24-09-2025 | 02:25
أعلن النائب شربل مسعد، أمس الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات تعاون إضافية بين مستشفى جزين الحكومي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ومديري المستشفيين، إلى جانب عدد من الأطباء والمستشارين.
وتهدف الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز الشراكة الطبية بين الطرفين، وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في منطقة جزين، وتخفيف الأعباء عن المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.

وأكد وزير الصحة العامة دعمه الكامل لمستشفى جزين الحكومي، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في خدمة المرضى والمواطنين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين المستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل وأكثر كفاءة.

من جهته، ثمّن النائب شربل مسعد دعم الوزارة، داعياً وزير الصحة لزيارة مستشفى جزين ومراكز الرعاية الأولية للاطلاع على احتياجاتها والعمل على تلبيتها بما يخدم الصالح العام، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة حقيقية نحو تحسين الوضع الصحي في المنطقة وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للسكان.
 
(الوكالة الوطنية)
