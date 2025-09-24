لتعزيز الخدمات الصحية.. اتفاقيات بين مستشفى جزين الحكومي وأوتيل ديو

Advertisement

أعلن النائب ، أمس الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات تعاون إضافية بين ومستشفى أوتيل ديو الجامعي، بحضور العامة الدكتور ركان ، ومديري المستشفيين، إلى جانب عدد من الأطباء والمستشارين.وتهدف الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز الشراكة الطبية بين الطرفين، وتطوير مستوى المقدمة للمواطنين في ، وتخفيف الأعباء عن المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.وأكد وزير الصحة العامة دعمه الكامل لمستشفى الحكومي، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في خدمة المرضى والمواطنين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين المستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل وأكثر كفاءة.، ثمّن النائب شربل مسعد دعم الوزارة، داعياً وزير الصحة لزيارة ومراكز الرعاية الأولية للاطلاع على احتياجاتها والعمل على تلبيتها بما يخدم الصالح العام، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة حقيقية نحو تحسين الوضع الصحي في المنطقة وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للسكان.