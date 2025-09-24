Advertisement

لبنان

مسار "الحزب" بعد عام من الحرب.. بين المقاومة وبناء الدولة

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1420823-638943091119613874.jpg
Doc-P-1420823-638943091119613874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عام كامل مر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، عام اتسم بالدمار والتهجير والاستنزاف، لكنه أيضاً أثبت أن التوازنات لم تكسر على الرغم من الضربات القاسية والاغتيالات النوعية التي طالت قيادة حزب الله وفي طليعتها الأمين العام السيد حسن نصر الله. وما يجعل اللحظة الراهنة أكثر رمزية أن لبنان يقف على أعتاب الذكرى الأولى لاغتيال الرجل الذي شكل لعقود الوجه الأبرز للمقاومة، في وقت تتسارع فيه التطورات نحو استحقاقات قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي التزم به لبنان ضربته اسرائيل عرض الحائط.
Advertisement

اغتيال السيد نصر الله لم يكن حدثاً عادياً في سياق الحرب، بل شكل صدمة مزدوجة من حيث خسارة قيادة استثنائية تمتلك كاريزما وتأثيراً إقليمياً، وامتحاناً لبنية الحزب وقدرته على الصمود في غياب قائده التاريخي. غير أن حزب الله سارع إلى احتواء التداعيات عبر انتقال منظم للقيادة، فبرز الشيخ نعيم قاسم كأمين عام جديد، مستنداً إلى الشرعية الداخلية التي وفرها الإجماع التنظيمي، وإلى شرعية الشارع التي عززتها سرعة الظهور والخطاب الواثق.

في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة إلى أن الحزب يشهد في المرحلة الراهنة تطورات تنظيمية داخلية واسعة النطاق، لا يظهر منها إلى العلن سوى جزء محدود. هذه الورشة يقودها الشيخ قاسم، وتشمل مراجعة شاملة للبنية الإعلامية والسياسية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى، والهدف منها تعزيز حضور الحزب وتحصين موقعه في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، فضلاً عن ترميم الجسور مع الحلفاء.

منذ تعيينه أميناً عاماً، حرص قاسم على أن يجمع في خطابه بين التمسك بخيار المقاومة وسلاحها، والانفتاح على الداخل والخارج بلهجة سياسية أكثر مباشرة، دعا فيها إلى فتح صفحة جديدة مع السعودية والتعاون مع الخصوم اللبنانيين لتفادي تقديم خدمة مجانية لإسرائيل.

لكن العودة بالذاكرة إلى ما قبل الاغتيال تكشف أنّ السيد نصر الله نفسه كان قد بدأ عملية فكرية عميقة تجاوزت حدود المقاومة العسكرية إلى مقاربة مشروع الدولة. ففي 22 شباط الماضي، نشر النائب علي فياض مقالاً في "صحيفة الأخبار" بعنوان السيد والمقاومة والدولة، أشار فيه إلى أنّ السيد نصر الله كان قد تحدث قبل الأزمة السورية عن وثيقة بعنوان نحو دولة قادرة وعادلة، تضمنت رؤية شاملة لإصلاح النظام اللبناني، غير أنّ الظروف حالت دون إعلانها. وفي مرحلة لاحقة أعلن شورى الحزب تبنّيه النهائي لمقولة لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، مستعيداً بذلك خطاب الإمام موسى الصدر ثم وردت في اتفاق الطائف، قبل أن تتحول إلى نص في الدستور اللبناني. وهذا التطور في المقاربات يعكس توجهاً متدرجاً نحو تثبيت هوية الحزب كجزء من الكيان اللبناني لا خارجه، وإن ظل السلاح نقطة التباين الأساسية.

اليوم، وبعد عام على الحرب وأيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الأولى لاغتيال السيد نصر الله، يبدو حزب الله أمام معضلة مركبة، فهو من جهة متمسك بسلاحه باعتباره الضمانة الوحيدة بوجه إسرائيل، ومن جهة أخرى يواجه ضغوطاً داخلية ودولية متصاعدة تطالب بحصرية السلاح بيد الدولة كشرط لأي تسوية. وهنا تتقاطع خطابات الشيخ قاسم الأخيرة مع تلك الرؤية المؤجلة للسيد نصر الله والمتصلة بالحديث عن بناء الدولة، إصلاح النظام، المشاركة في الحكم، ولكن دائماً من موقع الاقتدار لا من موقع التنازل.

في هذه اللحظة الفاصلة، يظهر المشهد وكأنه إعادة اختبار لمعادلة لبنان المقاومة في مواجهة لبنان الدولة. عام الحرب أثبت أن المقاومة لا تزال قادرة على الصمود، لكن اغتيال السيد نصر الله فتح سؤالاً أعمق حول مستقبل الحزب في غياب رمزه التاريخي. الذكرى الأولى لاغتياله ليست مجرد محطة عاطفية، بل هي مناسبة سياسية ترسم حدود التحولات المقبلة، فهل يستمر الحزب في الجمع بين السلاح والسياسة على النحو الذي أسسه السيد نصر الله ويمضي الشيخ قاسم في تكريسه، أم أن الاستحقاقات المقبلة ستفرض صياغة جديدة لعلاقة المقاومة بالدولة، بين مشروع مؤجل لوثيقة الدولة العادلة وضغوط متصاعدة لقيام دولة سيدة على أرضها؟ ويرى بعض المتابعين أن التحدي الأساسي أمام الحزب يتمثل في الإقدام على تحول استراتيجي هادئ، ينتقل عبره تدريجياً إلى موقع القوة السياسية اللبنانية الخالصة، مستنداً في شرعيته إلى رصيده الشعبي وتجربته التاريخية أكثر مما يستند إلى سلاحه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معوض: ندعم مسار بناء الدولة والخروج من المغامرات والدمار
lebanon 24
24/09/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: المقاومة في لبنان أثبتت أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة
lebanon 24
24/09/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جورج عبد الله: بين "ذاكرة المقاومة" وحسابات الدولة
lebanon 24
24/09/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مواقفه دعوة للوحدة والمقاومة وبناء الدولة العادلة
lebanon 24
24/09/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2025-09-24
05:31 | 2025-09-24
05:30 | 2025-09-24
05:19 | 2025-09-24
05:09 | 2025-09-24
05:08 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24