لبنان
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
Lebanon 24
24-09-2025
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الأربعاء غائماً إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، خصوصاً في المناطق الداخلية. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار متفرقة مع برق ورعد، مع نشاط الرياح، على أن يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من مساء الأربعاء.
وقالت النشرة الجوية إن
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوي متمركز
جنوب تركيا
، ما يؤدي إلى طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة وهطول الأمطار، يستمر تأثيره حتى مساء الخميس، ثم يتحول الطقس إلى مستقر حتى مطلع الأسبوع المقبل.
التفاصيل:
- الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة مع برق ورعد واحتمال تساقط البرد، ونشاط الرياح.
- الخميس: غائم إلى غائم جزئياً، ضباب على المرتفعات، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، أمطار متفرقة مع برق ورعد، مع نشاط الرياح، يتحسن الطقس تدريجياً مساءً.
- الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لكنها تبقى دون المعدلات.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة مستقرة.
درجات الحرارة المتوقعة: الساحل من 21 إلى 29، فوق الجبال من 12 إلى 24، في الداخل من 13 إلى 30 درجة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
ضغط جوي: 761 ملم زئبق.
شروق الشمس
: 6:26، غروب الشمس: 18:34.
