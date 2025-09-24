29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل
Lebanon 24
24-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر النائب فيصل كرامي من خطورة التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي إلى
لبنان
، توم براك، واعتبر أنها قد تُفسر على أنها "ضوء أخضر لإسرائيل لضرب لبنان في أي وقت".
Advertisement
ونفى كرامي صحة مزاعم براك حول عدم قيام
الحكومة اللبنانية
باتخاذ خطوات جريئة، مؤكداً أن الحكومة تصرفت بمسؤولية عالية رغم المخاطر، وأن المجتمع اللبناني تلقى هذه الإجراءات بروح وطنية عالية. كما أشاد بأداء
الجيش اللبناني
وتعاون
المؤسسة العسكرية
مع
حزب الله
جنوب الليطاني، مؤكداً
التزام
الجيش بتنفيذ المهام الموكلة إليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
وتطرق كرامي إلى لقائه بالموفد الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان، واصفاً اللقاء بالإيجابي والبنّاء، مشيراً إلى أن
السعودية
تؤكد دعمها للدولة والجيش اللبناني، مع ربط أي مساعدة بالإصلاحات المالية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم.
وأكد النائب كرامي أن موقفه السياسي ثابت منذ البداية، وأن انتمائه للحوار والوحدة الوطنية قائم، نافياً وجود عداوات داخلية أو تحالفات طائفية، ومؤكداً التزامه بخدمة الدولة والوطن.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
نقابة الإعلام: تصريحات الموفد الأميركي تسيء للإعلام والسيادة اللبنانية
Lebanon 24
نقابة الإعلام: تصريحات الموفد الأميركي تسيء للإعلام والسيادة اللبنانية
24/09/2025 12:40:03
24/09/2025 12:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان (العربية)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان (العربية)
24/09/2025 12:40:03
24/09/2025 12:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يحمل الموفد الأميركي بجعبته ما قد يساعد لبنان
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يحمل الموفد الأميركي بجعبته ما قد يساعد لبنان
24/09/2025 12:40:03
24/09/2025 12:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت
Lebanon 24
وصول الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت
24/09/2025 12:40:03
24/09/2025 12:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اللبنانية
المؤسسة العسكرية
الوكالة الوطنية
الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني
اللبنانية
حزب الله
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبلان: سلاح المقاومة ضرورة وطنية
Lebanon 24
قبلان: سلاح المقاومة ضرورة وطنية
05:35 | 2025-09-24
24/09/2025 05:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"صرخة المودعين": لا لسندات بديلة ولا لشطب الفوائد
Lebanon 24
"صرخة المودعين": لا لسندات بديلة ولا لشطب الفوائد
05:31 | 2025-09-24
24/09/2025 05:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من المالية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من المالية.. هذا ما جاء فيه
05:30 | 2025-09-24
24/09/2025 05:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟
05:19 | 2025-09-24
24/09/2025 05:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: أي استهداف للمقاومة هو استهداف للبنان بأسره
Lebanon 24
جشي: أي استهداف للمقاومة هو استهداف للبنان بأسره
05:09 | 2025-09-24
24/09/2025 05:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
13:01 | 2025-09-23
23/09/2025 01:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
10:00 | 2025-09-23
23/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:35 | 2025-09-24
قبلان: سلاح المقاومة ضرورة وطنية
05:31 | 2025-09-24
"صرخة المودعين": لا لسندات بديلة ولا لشطب الفوائد
05:30 | 2025-09-24
بيان من المالية.. هذا ما جاء فيه
05:19 | 2025-09-24
قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟
05:09 | 2025-09-24
جشي: أي استهداف للمقاومة هو استهداف للبنان بأسره
05:08 | 2025-09-24
طرابلسي: المدارس الخاصة ترهق الأهالي والأقساط تحتاج رقابة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 12:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 12:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 12:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24