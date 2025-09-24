Advertisement

لبنان

كرامي يحذر: تصريحات الموفد الأميركي ضوء أخضر لإسرائيل

Lebanon 24
24-09-2025
Doc-P-1420825-638943048510580361.png
Doc-P-1420825-638943048510580361.png photos 0
حذّر النائب فيصل كرامي من خطورة التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، واعتبر أنها قد تُفسر على أنها "ضوء أخضر لإسرائيل لضرب لبنان في أي وقت".
ونفى كرامي صحة مزاعم براك حول عدم قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات جريئة، مؤكداً أن الحكومة تصرفت بمسؤولية عالية رغم المخاطر، وأن المجتمع اللبناني تلقى هذه الإجراءات بروح وطنية عالية. كما أشاد بأداء الجيش اللبناني وتعاون المؤسسة العسكرية مع حزب الله جنوب الليطاني، مؤكداً التزام الجيش بتنفيذ المهام الموكلة إليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وتطرق كرامي إلى لقائه بالموفد الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان، واصفاً اللقاء بالإيجابي والبنّاء، مشيراً إلى أن السعودية تؤكد دعمها للدولة والجيش اللبناني، مع ربط أي مساعدة بالإصلاحات المالية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم.

وأكد النائب كرامي أن موقفه السياسي ثابت منذ البداية، وأن انتمائه للحوار والوحدة الوطنية قائم، نافياً وجود عداوات داخلية أو تحالفات طائفية، ومؤكداً التزامه بخدمة الدولة والوطن.
 
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24