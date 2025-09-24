29
لبنان
فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
Lebanon 24
24-09-2025
|
03:03
A-
A+
رأى النائب فادي كرم، في حديثه لبرنامج "صوت كل
لبنان
"، أن مواقف الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، ليست بحاجة إلى تبرير، إذ تعكس الواقع كما يراه
المجتمع الدولي
.
وشدد كرم على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لحصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية
، مؤكداً أن استمرار التصريحات من دون أفعال ملموسة لم يعد مقبولاً. وأضاف أن
إسرائيل
تخوض حالياً ما تعتبره "حرباً وجودية"، ولن تقبل بتسويات شكلية كما حصل في السابق، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية لبنان هي عبر تنفيذ حصرية السلاح بشكل عملي وسريع.
وفي موضوع انتخاب النواب اللبنانيين الـ128 من المغتربين، اعتبر كرم أن المعركة لا تزال مستمرة داخل
البرلمان
، واصفاً منع المغتربين من المشاركة الكاملة في الانتخابات بأنه ظلم سياسي بحق اللبنانيين في الخارج، ومتهماً الجهة
المعارضة
بالربط بين لبنان والمشروع
الإيراني
وتحميله أعباء أمنية واقتصادية تزيد من هجرة اللبنانيين من وطنهم.
(الوكالة الوطنية)
