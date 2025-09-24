فادي كرم: آن الأوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

Advertisement

رأى النائب فادي كرم، في حديثه لبرنامج "صوت كل "، أن مواقف الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، ليست بحاجة إلى تبرير، إذ تعكس الواقع كما يراه .وشدد كرم على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لحصر السلاح بيد ، مؤكداً أن استمرار التصريحات من دون أفعال ملموسة لم يعد مقبولاً. وأضاف أن تخوض حالياً ما تعتبره "حرباً وجودية"، ولن تقبل بتسويات شكلية كما حصل في السابق، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية لبنان هي عبر تنفيذ حصرية السلاح بشكل عملي وسريع.وفي موضوع انتخاب النواب اللبنانيين الـ128 من المغتربين، اعتبر كرم أن المعركة لا تزال مستمرة داخل ، واصفاً منع المغتربين من المشاركة الكاملة في الانتخابات بأنه ظلم سياسي بحق اللبنانيين في الخارج، ومتهماً الجهة بالربط بين لبنان والمشروع وتحميله أعباء أمنية واقتصادية تزيد من هجرة اللبنانيين من وطنهم.