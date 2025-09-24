Advertisement

لبنان

لبنان يقترب من الانضمام إلى منظمة التعاون الإسلامي

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:06
Doc-P-1420829-638943052335152931.png
Doc-P-1420829-638943052335152931.png photos 0
عقد وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر، خلال زيارته الرسمية إلى باكو في أذربيجان، لقاءً مع المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أذر بيراموف، تم خلاله بحث انضمام لبنان إلى المركز.
وجاء اللقاء بتفويض رسمي من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث تم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بملف الانضمام، وتم الاتفاق على إحالة الملف إلى الحكومة اللبنانية لاستكمال الموافقات اللازمة تمهيداً للتوقيع الرسمي.

ورحب بيراموف بمبادرة لبنان لاعتماد بيروت مقراً إقليمياً للمركز، وأكد أن هذا المقترح سيُعرض على مجلس إدارة المركز بعد استكمال إجراءات الانضمام الرسمي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وسيُلقي الوزير حيدر كلمة رسمية خلال افتتاح الندوة الدولية رفيعة المستوى واجتماع كبار المسؤولين، ينظمها مركز العمل بالتعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية للأذربيجان، حيث سيتناول فيها رؤية لبنان للتعاون الإقليمي وتطوير الحوكمة العمالية المشتركة بين الدول الأعضاء.
 
