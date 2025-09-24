لبنان يقترب من الانضمام إلى منظمة التعاون الإسلامي

Advertisement

عقد وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر، خلال زيارته الرسمية إلى باكو في أذربيجان، لقاءً مع لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أذر بيراموف، تم خلاله بحث انضمام إلى المركز.وجاء اللقاء بتفويض رسمي من رئيس الجمهورية ، حيث تم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بملف الانضمام، وتم الاتفاق على إحالة الملف إلى لاستكمال الموافقات اللازمة تمهيداً للتوقيع الرسمي.ورحب بيراموف بمبادرة لبنان لاعتماد مقراً إقليمياً للمركز، وأكد أن هذا المقترح سيُعرض على مجلس إدارة المركز بعد استكمال إجراءات الانضمام الرسمي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.وسيُلقي الوزير حيدر كلمة رسمية خلال افتتاح الندوة الدولية رفيعة المستوى واجتماع كبار المسؤولين، ينظمها مركز العمل بالتعاون مع والحماية الاجتماعية للأذربيجان، حيث سيتناول فيها رؤية لبنان للتعاون الإقليمي وتطوير الحوكمة العمالية المشتركة بين .