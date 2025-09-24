مياه لبنان الشمالي.. إطلاق برنامج لتحسين خدمات المياه في عكار

Advertisement

وقّعت مؤسّسة مياه ، ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام خالد عبيد، خطاب النوايا الخاص بـ"برنامج المشاركة المجتمعية"، مع البلديات المشاركة كمناطق نموذجية في إطار التجربة، وهي: بلدية العتيقة برئاسة محمد ياسين الشعار، بلدية رشعين برئاسة فادي البير قديسه، وبلدية كفردلاقوس برئاسة د. جيلبير نكد.ويهدف هذا التوقيع إلى تعزيز التعاون بين والبلديات المشاركة والمجتمع المحلي، ضمن خطة لتحسين جودة الخدمات المائية في ثلاث مناطق نموذجية في عكار وشمال لبنان، من أصل تسع مناطق على مستوى لبنان ككل. ويأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، وزيادة الالتزام بدفع فواتير المياه، والحفاظ على شبكات المياه والبنية التحتية.كخطوة أولى، سيتم تنفيذ مشروعين جديدين بدعم من اليونيسف: الأول يشمل تركيب نظام طاقة شمسية في عين طايا لتغذية محطة الضخ الأساسية التي تزود خزانات ومحطة ضخ تلة اسبر لتأمين المياه لبلدة عكار العتيقة. المشروع الثاني يتعلق بتركيب نظام طاقة شمسية في محطة نبع القاضي لتغذية بلدتي رشعين وكفردلاقوس بالمياه.وأكد خالد عبيد المؤسسة بتطوير خطة واضحة لتحسين خدمات المياه، وأشاد بالتعاون البنّاء مع البلديات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتقديم خدمات مياه أكثر استدامة وجودة. من جانبها، أعربت البلديات عن التزامها الكامل بدعم المؤسسة والمشاركة الفاعلة في البرنامج، مع الحرص على تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.