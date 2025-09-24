Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. مروّجان للمخدرات في قبضة قوى الأمن بكسروان

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:09
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة ضمن قضاء كسروان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وهما ط. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة بجرم مخدّرات  س. ق. (مواليد عام 2001، سوري) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 13-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في جونية، على متن سيّارة نوع “ب. م.” لون أزرق تمّ ضبطها

بتفتيشهما والسّيّارة، جرى ضبط كميّة من المواد المخدّرة المختلفة (كوكايين، باز كوكايين، حشيشة الكيف، ماريجوانا، حبوب مخدّرة…) مقسّمة في طبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج. وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن، مستخدمَين السّيّارة المضبوطة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
