التقدمي: هذه الترشيحات غير دقيقة!

بعد نشر بعض الصحف أسماء متوقعة لترشيحات في الانتخابات النيابية المقبلة، صدر عن مفوضية الإعلام في البيان الآتي:

"يهم الحزب التقدمي الاشتراكي التأكيد أنَّ ما يتم تداوله في الصحف حول ترشيحات الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة هو غير دقيق ولا يمتّ للحقيقة بصلة.

ومن هذا المنطلق، وحرصاً على الحقيقة والمصداقية، يهيب الحزب بالمؤسسات الاعلامية كافة مراجعته بأي معلومة أو خبر يرتبط به أو بالكتلة النيابية، وذلك صوناً للحقيقة والدقة".