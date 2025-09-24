Advertisement

لبنان

التقدمي: هذه الترشيحات غير دقيقة!

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:22
بعد نشر بعض الصحف اللبنانية أسماء متوقعة لترشيحات الحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية المقبلة، صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
"يهم الحزب التقدمي الاشتراكي التأكيد أنَّ ما يتم تداوله في الصحف حول ترشيحات الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة هو غير دقيق ولا يمتّ للحقيقة بصلة.
ومن هذا المنطلق، وحرصاً على الحقيقة والمصداقية، يهيب الحزب بالمؤسسات الاعلامية كافة مراجعته بأي معلومة أو خبر يرتبط به أو بالكتلة النيابية، وذلك صوناً للحقيقة والدقة".
