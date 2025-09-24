28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الثنائي" في الانتخابات النيابية... ثلث معطل او منع الخرق؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
24-09-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل بدء التحضيرات للاستحقاق النيابي المقبل، تبدو القوى السياسية
اللبنانية
أمام مشهد معقّد تتداخل فيه الحسابات الداخلية مع التطورات الإقليمية. غير أنّ العامل الأبرز في هذه المرحلة يتمثّل في ما يسعى إليه"
الثنائي
الشيعي" من أهداف واضحة، أبرزها تثبيت موقعه البرلماني بما يتيح له التأثير المباشر في القرارات المصيرية. فبحسب المعطيات الحالية، الهدف الأول لهذا الفريق هو الحصول على ما يُعرف بالثلث المعطّل داخل مجلس النواب، بما يتيح له تعطيل أي قرار استراتيجي لا يلقى رضاه، ويضمن في الوقت نفسه أن يكون شريكاً فعلياً في كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة، من تشكيل الحكومات إلى انتخاب رئيس الجمهورية.
Advertisement
إلى جانب هذا الهدف، تطرح بعض المصادر أنّ هناك توجهاً موازياً يتمثّل في محاولة منع أي خرق في المقاعد الشيعية. غير أنّ هذا المسعى لا يبدو واقعياً بالكامل، إذ إن القوى المنافسة، إذا قررت السعي وراء مقعد أو أكثر، يمكنها أن تضحي ببعض مرشحيها في طوائف أخرى لصالح تعزيز فرص الفوز بمقاعد شيعية. من هنا، فإن الجهد المبذول في هذا الاتجاه قد يكون من دون جدوى فعلية، لأن المعركة
الانتخابية
في
لبنان
لا تحسمها الحسابات الطائفية وحدها، بل ترتبط أيضاً بالتحالفات والتسويات العابرة للطوائف.
وفي موازاة ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير العوامل الإقليمية على مسار الانتخابات اللبنانية. فالتطورات الجارية في المنطقة، سواء على صعيد العلاقات
السعودية
–
الإيرانية
، أو ما يتصل بالصراع المستمر في غزة والحدود اللبنانية –
الإسرائيلية
، مرشحة لأن تترك بصماتها على طبيعة التحالفات الانتخابية المقبلة. هذه المتغيرات قد تدفع بعض القوى إلى إعادة النظر في حساباتها، أو إلى الدخول في تحالفات غير متوقعة، تبعاً للمعادلات التي قد تفرض نفسها على الأرض.
لكن حتى اللحظة، تبدو الصورة غير مكتملة. فما سيظهر خلال الأسابيع المقبلة قد يكون مختلفاً تماماً عن المشهد الحالي، خصوصاً وأنّ التجاذبات الإقليمية لم تصل بعد إلى خواتيم واضحة. وعليه، فإن القوى اللبنانية ستبقى في حال ترقب، تحاول تثبيت مواقعها بانتظار ما ستؤول إليه التطورات خارج الحدود، والتي عادة ما تنعكس سريعاً على الداخل.
يمكن القول إنّ المعركة الانتخابية المقبلة ليست مجرد سباق على مقاعد نيابية، بل هي جزء من معادلة سياسية أكبر. "الثنائي الشيعي"يطمح إلى ضمان موقع يمكّنه من الشراكة الكاملة في الحكم، فيما القوى الأخرى تبحث عن موازنة هذا النفوذ عبر اختراقات محدودة أو تحالفات أوسع. وبين هذا وذاك، سيبقى العامل الإقليمي هو الفيصل في تحديد اتجاه الرياح، وما إذا كانت ستخدم مشروع "الثنائي" أم ستفرض واقعاً جديداً على مجمل المشهد اللبناني.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع: تعطيل الانتخابات النيابية "غير وارد"
Lebanon 24
جعجع: تعطيل الانتخابات النيابية "غير وارد"
24/09/2025 18:21:05
24/09/2025 18:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
24/09/2025 18:21:05
24/09/2025 18:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات النيابية في خطر "على ضوء جلسة الثلثاء"
Lebanon 24
الانتخابات النيابية في خطر "على ضوء جلسة الثلثاء"
24/09/2025 18:21:05
24/09/2025 18:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات المقبلة "مفصليّة" في الشارع المسيحي وحركة مناطقيّة "بنكهة نيابية"
Lebanon 24
الانتخابات المقبلة "مفصليّة" في الشارع المسيحي وحركة مناطقيّة "بنكهة نيابية"
24/09/2025 18:21:05
24/09/2025 18:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الانتخابية
الإيرانية
اللبنانية
الإيراني
الجمهوري
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
Lebanon 24
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
11:17 | 2025-09-24
24/09/2025 11:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
11:08 | 2025-09-24
24/09/2025 11:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مسار "الحزب" بعد عام من الحرب.. بين المقاومة وبناء الدولة
Lebanon 24
مسار "الحزب" بعد عام من الحرب.. بين المقاومة وبناء الدولة
11:01 | 2025-09-24
24/09/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: ما نُريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه
Lebanon 24
بري: ما نُريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه
10:54 | 2025-09-24
24/09/2025 10:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط يؤكد على الشراكة مع مصر: نحو علاقات اقتصادية متجددة
Lebanon 24
البساط يؤكد على الشراكة مع مصر: نحو علاقات اقتصادية متجددة
10:50 | 2025-09-24
24/09/2025 10:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
13:01 | 2025-09-23
23/09/2025 01:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
11:17 | 2025-09-24
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
11:08 | 2025-09-24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
11:01 | 2025-09-24
مسار "الحزب" بعد عام من الحرب.. بين المقاومة وبناء الدولة
10:54 | 2025-09-24
بري: ما نُريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه
10:50 | 2025-09-24
البساط يؤكد على الشراكة مع مصر: نحو علاقات اقتصادية متجددة
10:47 | 2025-09-24
طوني فرنجيه: المغتربون ثروة وطنية ونحتاج إلى قانون انتخابي يُنصف الجميع
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 18:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 18:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 18:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24