Advertisement

لبنان

"الثنائي" في الانتخابات النيابية... ثلث معطل او منع الخرق؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1420836-638943062185014929.jpg
Doc-P-1420836-638943062185014929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
في ظل بدء التحضيرات للاستحقاق النيابي المقبل، تبدو القوى السياسية اللبنانية أمام مشهد معقّد تتداخل فيه الحسابات الداخلية مع التطورات الإقليمية. غير أنّ العامل الأبرز في هذه المرحلة يتمثّل في ما يسعى إليه" الثنائي الشيعي" من أهداف واضحة، أبرزها تثبيت موقعه البرلماني بما يتيح له التأثير المباشر في القرارات المصيرية. فبحسب المعطيات الحالية، الهدف الأول لهذا الفريق هو الحصول على ما يُعرف بالثلث المعطّل داخل مجلس النواب، بما يتيح له تعطيل أي قرار استراتيجي لا يلقى رضاه، ويضمن في الوقت نفسه أن يكون شريكاً فعلياً في كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة، من تشكيل الحكومات إلى انتخاب رئيس الجمهورية.
Advertisement
 
إلى جانب هذا الهدف، تطرح بعض المصادر أنّ هناك توجهاً موازياً يتمثّل في محاولة منع أي خرق في المقاعد الشيعية. غير أنّ هذا المسعى لا يبدو واقعياً بالكامل، إذ إن القوى المنافسة، إذا قررت السعي وراء مقعد أو أكثر، يمكنها أن تضحي ببعض مرشحيها في طوائف أخرى لصالح تعزيز فرص الفوز بمقاعد شيعية. من هنا، فإن الجهد المبذول في هذا الاتجاه قد يكون من دون جدوى فعلية، لأن المعركة الانتخابية في لبنان لا تحسمها الحسابات الطائفية وحدها، بل ترتبط أيضاً بالتحالفات والتسويات العابرة للطوائف.

وفي موازاة ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير العوامل الإقليمية على مسار الانتخابات اللبنانية. فالتطورات الجارية في المنطقة، سواء على صعيد العلاقات السعوديةالإيرانية، أو ما يتصل بالصراع المستمر في غزة والحدود اللبنانية – الإسرائيلية، مرشحة لأن تترك بصماتها على طبيعة التحالفات الانتخابية المقبلة. هذه المتغيرات قد تدفع بعض القوى إلى إعادة النظر في حساباتها، أو إلى الدخول في تحالفات غير متوقعة، تبعاً للمعادلات التي قد تفرض نفسها على الأرض.
لكن حتى اللحظة، تبدو الصورة غير مكتملة. فما سيظهر خلال الأسابيع المقبلة قد يكون مختلفاً تماماً عن المشهد الحالي، خصوصاً وأنّ التجاذبات الإقليمية لم تصل بعد إلى خواتيم واضحة. وعليه، فإن القوى اللبنانية ستبقى في حال ترقب، تحاول تثبيت مواقعها بانتظار ما ستؤول إليه التطورات خارج الحدود، والتي عادة ما تنعكس سريعاً على الداخل.

يمكن القول إنّ المعركة الانتخابية المقبلة ليست مجرد سباق على مقاعد نيابية، بل هي جزء من معادلة سياسية أكبر. "الثنائي الشيعي"يطمح إلى ضمان موقع يمكّنه من الشراكة الكاملة في الحكم، فيما القوى الأخرى تبحث عن موازنة هذا النفوذ عبر اختراقات محدودة أو تحالفات أوسع. وبين هذا وذاك، سيبقى العامل الإقليمي هو الفيصل في تحديد اتجاه الرياح، وما إذا كانت ستخدم مشروع "الثنائي" أم ستفرض واقعاً جديداً على مجمل المشهد اللبناني.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع: تعطيل الانتخابات النيابية "غير وارد"
lebanon 24
24/09/2025 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
lebanon 24
24/09/2025 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية في خطر "على ضوء جلسة الثلثاء"
lebanon 24
24/09/2025 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات المقبلة "مفصليّة" في الشارع المسيحي وحركة مناطقيّة "بنكهة نيابية"
lebanon 24
24/09/2025 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24