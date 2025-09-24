Advertisement

لبنان

لأصحاب المؤسسات الفردية.. بيان من المالية

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:30
Doc-P-1420840-638943065914987637.png
Doc-P-1420840-638943065914987637.png photos 0
أصدرت وزارة المالية بياناً أعلمت فيه "المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الملزمين تقديم التصريح السنوي بنتائج الأعمال (النموذج ف2 - تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي)، أنه تم وضع هذا التصريح قيد التطبيق على النظام الضريبي الإلكتروني عن أعمال سنة 2024 وما بعد".
ونبهت الوزارة المكلفين المعنيين بهذا التصريح إلى "وجوب اعتماده الكترونيًا والتصريح عن عام 2024 في مهلة أقصاها 31/10/2025".
