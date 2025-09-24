Advertisement

لبنان

هذه كانت مهام الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1420842-638943068518500436.png
Doc-P-1420842-638943068518500436.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت المديرية اعامة للدفاع المدني تقريرًا عن عدد المهما التي نفّذها عناصرها خلال الـ24 ساعة الماضية. 
 
وأفادت المديرية ان عناصرها نفذت 139 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:
Advertisement
اخماد حرائق: 109: أعشاب: 70، أحراج: 8، أعشاب وأشجار: 13، كهرباء: 3، منازل: 5، نفايات: 10 
اسعاف: 25: حالات طارئة: 9، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 13، نقل جثث: 1
خدمات عامة: 3
سلامة عامة: 2
مواضيع ذات صلة
هذه كانت مهمات الدفاع المدني في الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
24/09/2025 12:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الـ24 ساعة الماضية.. إليكم عمليات الدفاع المدني
lebanon 24
24/09/2025 12:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
24/09/2025 12:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
24/09/2025 12:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24

شجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2025-09-24
05:31 | 2025-09-24
05:30 | 2025-09-24
05:19 | 2025-09-24
05:09 | 2025-09-24
05:08 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24