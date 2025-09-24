هذه كانت مهام الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت المديرية اعامة للدفاع المدني تقريرًا عن عدد المهما التي نفّذها عناصرها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت المديرية ان عناصرها نفذت 139 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:

اخماد حرائق: 109: أعشاب: 70، أحراج: 8، أعشاب وأشجار: 13، كهرباء: 3، منازل: 5، نفايات: 10

اسعاف: 25: حالات طارئة: 9، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 13، نقل جثث: 1

خدمات عامة: 3

سلامة عامة: 2