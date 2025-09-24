خلافات "تغييرية"

تحدّثت المعلومات عن أن هناك "خلافات" غير طافية إلى الواجهة بين عددٍ من نواب التغيير، ما قد ينعكسُ على مصير التحالفات المُرتقبة خلال الإنتخابات النيابية عام 2026.

وتحدّثت المصادر عن أن إمكانية "اجتماع " مع بعضهم البعض مُجدداً في لوائح واحدة كما كان يحصلُ سابقاً، يعتبرُ أمراً غير واردٍ في الوقت الراهن.