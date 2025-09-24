Advertisement

لبنان

خلافات "تغييرية"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:08
تحدّثت المعلومات عن أن هناك "خلافات" غير طافية إلى الواجهة بين عددٍ من نواب التغيير، ما قد ينعكسُ على مصير التحالفات المُرتقبة خلال الإنتخابات النيابية عام 2026.
وتحدّثت المصادر عن أن إمكانية "اجتماع التغييريين" مع بعضهم البعض مُجدداً في لوائح واحدة كما كان يحصلُ سابقاً، يعتبرُ أمراً غير واردٍ في الوقت الراهن.
 

بدوره، قال أحد النواب من "فئة التغيير" خلال دردشة: "نحنا كنواب تغيير بالأصل ما كنا كتلة نيابية واحدة، ولكن التنسيق والتواصل موجود".
المصدر: خاص "لبنان 24"
