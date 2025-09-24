Advertisement

لبنان

خلف مفاجأة براك التصعيدية تجاه لبنان… ضغط ثلاثي وأسرار تتكشف

غادة العريضي - Ghada Al Aridi

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1420859-638943093960268561.jpg
Doc-P-1420859-638943093960268561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أزمة المنطقة لن تنتهي فصولا في المدى المنظور وأبوابها مشرعة على مزيد من التأزم. فالتفوق العسكري الاسرائيلي الذي تحقق على غير ما جبهة ودون اي رادع لها ، فتح شهية اسرائيل للاستمرار في التهديد والوعيد طمعاً في المزيد من المكاسب ، والمؤشرات واضحة خاصة أن الحراك السياسي العربي والدولي على كثرته بارد ويفسح في المجال امام اسرائيل للتأسيس لمرحلة: "لا شريك لي في المنطقة"وفي ظل رغبة اميركية للوصول الى حل جذري لرزمة الأزمات في الشرق الأوسط بما يناسب حليفتها.
Advertisement
 
ففي الكواليس الدبلوماسية همس أن المبعوث الاميركي توم براك مرة جديدة غيّر موقفه تحت ضغط سعودي- دولي - إسرائيلي والسبب الخشية من لعبة الوقت والرهان على إمكانية تثبيت حزب الله موقعه ودوره السياسيين.
المجتمع الدولي والاميركي والإسرائيلي يعرف أن القوة العسكرية المطلوب نزعها لا تؤثر في مسار أي مواجهة مع اسرائيل التي ستدمر كل شيء في حال حصولها .
وفي المعلومات ايضا:
-إسرائيل ابلغت الهيئات الدولية والدول المعنية أنها ستستمر في أعمالها العدوانية ضد لبنان وستضرب في الضاحية وبيروت والجنوب والبقاع وأي مكان يتواجد فيه مسؤولون من حزب الله ولن تنسحب من النقاط التي احتلتها.
-إسرائيل لا تريد أي تفاهم او هدنة او توافق بين إيران والسعودية بعد ضربة الدوحة.
-اسرائيل تمارس سياسية ابتزاز اميركا والسعودية في سوريا.
-اليمن ولبنان:أوراق التفاوض والبيع والشراء على هذه الساحات بين يديها والكلمة الفصل لها .
‐ تحتفظ إسرائيل لنفسها بإتخاذ أي خطوات رداً على إعلان الإعتراف بالدولة الفلسطينية ولن تكون اميركا ضدها.
وفي قراءة لمجريات الأتصالات والمواقف الدائرة في فلك أزمة المنطقة أن كلام براك يأتي ترجمة لهذه السياسة الاسرائيلية .
فإسرائيل ليست على موجة واحدة مع اميركا في النظر الى الحكم الجديد في سوريا وبالتالي هي قادرة على تخريب أي مبادرة أو حركة أو تفاهم اذا لم تنل ما تريده.
 
وإسرائيل مدركة ان الأولوية الامنية الاستراتيجية للسعودية هي اليمن وليس ثمه غيرها قادر على ضرب الحوثيين وعلى قاعدة لكل شيء ثمنه :
‐ إطلاق يد في لبنان.
-مصالح استراتيجية امنية في الجنوب السوري.
-حرية حركة في الاجواء السورية وفي الشمال السوري لمواجهة التركي.
‐ تكريس اطلاق اليد في فلسطين رغم إعلان دولة فلسطين.
-المطالبة بالضغط على مصر لوقف حشد قواتها في سيناء ورفع الصوت ضد اسرائيل ورفض استقبال الفلسطينيين.
 
‐ التحذير من الاتفاق الامني السعودي الباكستاني والاستقواء بالنووي الباكستاني. مَن ضرب النووي الإيراني يضرب النووي الباكستاني ، وإمكانات افتعال مشاكل مع باكستان قائمة، اضافة الى المشاكل بين الهند وباكستان.
براك الذي قال:"الحديث عن السلام وهم ، فالسلام لم يكن موجوداً ولن يكون على الارجح" ،علقت أوساط سياسية على كلامة بالسؤال، هل هذا يعزز عزل المتطرفين أم يقوي أفكارهم؟
واذا كان الرئيس نبيه بري قال كلاماً عالي السقف في الذكرى الأولى للعدوان الاسرائيلي حول ما صدر عن براك كونه مرفوض شكلاً ومضموناً يبرز السؤال الكبير عن التطمينات والضمانات.
مواضيع ذات صلة
من وول ستريت إلى مليونيرة: روز هان تكشف أسرار خفض الفواتير
lebanon 24
24/09/2025 18:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط دولي لإلزام الحكومة باتفاق برّاك لوقف النار
lebanon 24
24/09/2025 18:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السورية: لقاء ثلاثي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم براك
lebanon 24
24/09/2025 18:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
استراتيجية اميركية شاملة تجاه لبنان
lebanon 24
24/09/2025 18:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ضيوف لبنان 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

السعودية

الاميركي

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

غادة العريضي - Ghada Al Aridi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24