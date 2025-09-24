شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة

Advertisement

وقع معهد ستيب أهيد ونادي الرياضي اتفاقية شراكة مدتها ثلاث سنوات لدمج التعليم الرياضي بالخبرة العملية، بدءاً مع الموسم الدراسي 2025-2026.وسيشارك طلاب المعهد في برنامج الدبلوم في الإدارة الرياضية، بخبرة عملية مدتها 60 يوماً في فرق وأنشطة النادي، تحت إشراف الإداريين والفنيين، ما يتيح لهم الاطلاع على جميع جوانب إدارة الأندية من الاستراتيجيات، التدريبات، الأكاديميات، إلى الإعلام والتسويق.وأكد ، مؤسس المعهد، أن الشراكة "تزود الطلاب بالخبرة العملية قبل التخرج وتؤهلهم لسوق العمل في والشرق الأوسط”، فيما أشار حداد إلى أنها "تفتح أبواب فرص جديدة أمام الشباب، وتضعهم في قلب التحول الكبير لعالم الرياضة اليوم".