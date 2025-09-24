Advertisement

لبنان

شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:16
Doc-P-1420860-638943096416803888.png
Doc-P-1420860-638943096416803888.png photos 0
وقع معهد ستيب أهيد ونادي الحكمة الرياضي اتفاقية شراكة مدتها ثلاث سنوات لدمج التعليم الرياضي بالخبرة العملية، بدءاً مع الموسم الدراسي 2025-2026.
وسيشارك طلاب المعهد في برنامج الدبلوم في الإدارة الرياضية، بخبرة عملية مدتها 60 يوماً في فرق وأنشطة النادي، تحت إشراف الإداريين والفنيين، ما يتيح لهم الاطلاع على جميع جوانب إدارة الأندية من الاستراتيجيات، التدريبات، الأكاديميات، إلى الإعلام والتسويق.

وأكد فؤاد جرجس، مؤسس المعهد، أن الشراكة "تزود الطلاب بالخبرة العملية قبل التخرج وتؤهلهم لسوق العمل في لبنان والشرق الأوسط”، فيما أشار رئيس النادي راغب حداد إلى أنها "تفتح أبواب فرص جديدة أمام الشباب، وتضعهم في قلب التحول الكبير لعالم الرياضة اليوم".
 
 
