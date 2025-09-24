Advertisement

لبنان

ما جديد "مولدات الكهرباء"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 04:45
A-
A+

Doc-P-1420861-638943098125099037.jpg
Doc-P-1420861-638943098125099037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى أصحاب مولدات في مناطق مختلفة مؤخراً إلى دراسة أمورهم المالية والتقنية، تفادياً لأي حجوزات أو غرامات قد تفرضها الجهات المعنية على المولدات.
Advertisement
 

ويقولُ مصدر ناشط في القطاع إن الحملة التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة لضبط مخالفات المولدات لاسيما في بيروت، دفعت بجهات فاعلة في القطاع إلى تسوية أوضاعها، إذ يبدو أن "ملاحقة المخالفات هذه المرة مسألة جديّة تماماً"، على حد تعبيره.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
lebanon 24
24/09/2025 18:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خطوة.. "أمن الدولة" تضبط "مولدات مخالفة"!
lebanon 24
24/09/2025 18:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين الهيئتين الناظمتين لقطاعي الكهرباء والاتصالات والترخيص لشركة "ستارلينك"
lebanon 24
24/09/2025 18:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: الجمل يحذر من "ابتزاز الخدمات الأساسية"
lebanon 24
24/09/2025 18:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

أمن الدولة

مديرية ال

بيروت

المعن

راما

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24