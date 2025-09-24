Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال تطلق حملة وطنية.. "الشتاء نعمة… ما تحوّلو لنقمة"

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:36
أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل حملة وطنية توعوية بعنوان "معاً لمواجهة الفيضانات" تحت شعاري:
- "إذا غرقت الدني… بيكون من إيدنا"
- "الشتاء نعمة… ما تحوّلو لنقمة"

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين حول مخاطر رمي النفايات على الطرق وانعكاسها على انسداد شبكات تصريف مياه الأمطار وما يسببه من فيضانات، إضافة إلى شرح تأثير التغير المناخي في زيادة وتيرة الأمطار المفاجئة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحملة تعتمد على مواد مصوّرة ورسوم توضيحية ومشاهد ميدانية تبرز دور مختلف الجهات الرسمية والبلديات والشركات المتعهدة والمجتمع المدني، مؤكدة أنّ المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين لضمان أن يبقى الشتاء "مصدراً للخير لا للمآسي".
 
(الوكالة الوطنية)
 
وزارة الأشغال العامة والنقل

الوكالة الوطنية

الجهات الرسمية

المجتمع المدني

بيكون

الوك

