Advertisement

لبنان

حافلة لـ"النقل المشترك" تنتهك القانون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1420871-638943108829150599.jfif
Doc-P-1420871-638943108829150599.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رصد مواطنون حافلة تابعة لـ"النقل المشترك" تحمل الرقم "M110423" وهي تجتاز الإشارات الحمراء في بيروت، من دون مراعاة السلامة العامة والالتزام بالقوانين.
Advertisement
 

المواطنون أبدوا استياءهم من هذه "التجاوزات"، قائلين إن "هذه الحافلات يجبُ أن تكون قدوة للمواطنين في احترام القوانين بدلاً من انتهاكها".
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رويترز عن رئيس وزراء النرويج: صندوق الثروة السيادي النرويجي لن يستثمر في شركات تنتهك القانون الإنساني
lebanon 24
24/09/2025 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة
lebanon 24
24/09/2025 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بوضوح لمنعها دخول المساعدات إلى غزة
lebanon 24
24/09/2025 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي
lebanon 24
24/09/2025 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحمرا

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24