Advertisement

لبنان

سلام عرض مع قائد الجيش الأوضاع العامة

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1420872-638943111126017933.jpg
Doc-P-1420872-638943111126017933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم الأربعاء في السرايا قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الاوضاع العامة.
Advertisement
 
 
 

كما استقبل الرئيس سلام سفير ماليزيا في لبنان ازري مات يعقوب في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

مواضيع ذات صلة
قائد الجيش بحث مع أيوب الأوضاع العامّة
lebanon 24
24/09/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع برّاك وأورتاغوس
lebanon 24
24/09/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
lebanon 24
24/09/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بحث مع السفير البرازيلي وسفيرة لبنان لدى ألمانيا الأوضاع
lebanon 24
24/09/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

رودولف هيكل

قائد الجيش

صباح اليوم

نواف سلام

رئيس سلام

مات يعقوب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24