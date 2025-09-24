بلدية صيدا.. إنذارات للمطاعم ومحاضر ضبط خلال 15 يوماً



وأوضحت البلدية أن هذه المخالفات تشكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين والعاملين داخل تلك المؤسسات، إضافةً إلى تهديدها سلامة المباني والإنشاءات المحيطة. وعليه، اتخذ جملة من القرارات الصارمة، أبرزها: أصدرت بلدية بياناً حازماً بعد الكشف الميداني الذي أجرته فرقها، حيث تبيّن وجود مخالفات في عدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة (السناك) لناحية تركيب أنظمة المسال بطريقة لا تستوفي معايير وشروط السلامة العامة.وأوضحت البلدية أن هذه المخالفات تشكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين والعاملين داخل تلك المؤسسات، إضافةً إلى تهديدها سلامة المباني والإنشاءات المحيطة. وعليه، اتخذ جملة من القرارات الصارمة، أبرزها:

1. إنذار جميع أصحاب المطاعم والسناك بضرورة الاستحصال على موافقة الدائرة الهندسية في البلدية بشأن أنظمة الغاز، وإجراء كشف رسمي للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة.

2. منعاً باتاً تركيب خزانات غاز تتجاوز سعتها 100 ليتر في الأماكن المغلقة أو الأقبية، وكذلك ربط أكثر من أسطوانة غاز سعة 35 كلغ على شبكة واحدة داخل المحل.

3. تكليف الدائرة الهندسية وشرطة البلدية بمتابعة التنفيذ ميدانياً، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين عند الاقتضاء.

4. إعطاء مهلة 15 يوماً فقط للمخالفين من أجل تسوية أوضاعهم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالة ملفاتهم إلى المختص.



وختمت البلدية بيانها بالتشديد على أن هذا القرار يُعمل به فور صدوره، وأنه يهدف إلى حماية السلامة العامة ومنع وقوع أي كارثة نتيجة الإهمال في تطبيق شروط التخزين والاستخدام الآمن للغاز.

(الوكالة الوطنية)