لبنان
قطاع التمريض يطالب بتعديل المراسيم.. صرخة ضد الهجرة الجماعية
Lebanon 24
24-09-2025
|
04:57
A-
A+
وجّه تجمع الممرضات والممرضين – قطاع التمريض في "
التجمع الوطني
الديموقراطي" نداءً إلى
وزارة الصحة
ونقابة الممرضين، دعا فيه إلى تعديل المراسيم الناظمة لمهنة التمريض في
لبنان
.
وأشار البيان إلى أنّ المراسيم التطبيقية الحالية حددت أربع فئات للتمريض بدلاً من ثلاثة كما كان في السابق، بعد استحداث فئة “الممرض المتخصص” الحائز على
ماجستير
في التمريض. أما الفئات الأخرى فهي:
- الممرض الحاصل على إجازة جامعية.
- الممرض الفني الحاصل على إجازة فنية.
- مساعد الممرض الحاصل على بكالوريا فنية.
لكن التجمع شدّد على ضرورة إضافة فئة خامسة هي "مساعد الممرض" الحائز على بروفيه مهنية أو فنية (BP)، مؤكداً أن تصحيح هذه التسميات واجب، إذ لا يجوز اعتبار حامل البكالوريا الفنية مساعد ممرض، بل ممرض فعلي.
كما دعا إلى إصدار تشريع جديد يسمح بانتساب جميع مستويات التمريض إلى النقابة، من البروفيه المهنية BP، البكالوريا المهنية BT، التقني TS، الليسانس LT، والممرض المتخصص (ماجستير)، أو إنشاء نقابة مستقلة لكل مستوى، على أن تتوحد جميعها في إطار
اتحاد وطني
عام للتمريض.
ونبّه التجمع إلى خطورة استمرار أزمة القطاع الصحي نتيجة هجرة أكثر من 3300 ممرضة وممرض في السنوات الأخيرة، بفعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية، محذّراً من تهديد جدي لمستقبل الرعاية الصحية في لبنان.
كما جدّد المطالبة بـ زيادة رواتب الممرضين للحد من النزيف
البشري
نحو الخارج، داعياً جميع الممرضات والممرضين إلى الالتفاف حول نقابتهم والدفاع عن حقوقهم "المزمنة والعادلة والمشروعة".
(الوكالة الوطنية)
