لبنان

طرابلسي: المدارس الخاصة ترهق الأهالي والأقساط تحتاج رقابة

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:08
كتب النائب ادغار طرابلسي على منصة "إكس": "أهالي التلاميذ في لبنان يعصرهم الألم، فمن جهة يُريدون تعليم أولادهم في المدارس الخاصّة، وفي الوقت عينه "تسلخهم" هذه المدارس بأقساطها. تنصحهم بالدخول الى لجان الأهل، يتردّدون. الجواب: لا نريد ان نتقاتل مع إدارة المدرسة! للأهل نقول: لا حلّ عندكم سوى الدخول الى لجنة الأهل، أو مساندتها للتدقيق في الموازنة المدرسية وتحديد الأقساط. غير هيك، لا ينفع التذمّر".
