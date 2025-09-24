Advertisement

لبنان

جشي: أي استهداف للمقاومة هو استهداف للبنان بأسره

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1420884-638943127976564460.png
Doc-P-1420884-638943127976564460.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، خلال الحفل التكريمي للشهيد عمار هايل قصيباني في بلدة جديدة أنصار، بحضور شخصيات وفاعليات وأهالي هونين والقرى المجاورة، أنّ على المسؤولين في لبنان أن يتحمّلوا مسؤولياتهم بمواجهة الخطر الإسرائيلي، وعدم السماح للعدو بتحويل المشكلة إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين أنفسهم.
Advertisement

وأوضح جشي أنّ "المشكلة الأساس ليست بين اللبنانيين، بل مع وجود الكيان الصهيوني واحتلاله وعدوانيته"، مشدداً على أنّ "المقاومة لم تكن يوماً مشكلة، إنما وُلدت كردّة فعل طبيعية على الاحتلال". ورأى أنّ ما يسعى إليه الإسرائيلي، ومعه الوسيط الأميركي والمفوّض السامي، هو "تجريد المقاومة من سلاحها"، معتبراً أنّ "أي استهداف للمقاومة يعني عملياً استهداف كل لبنان، لأنّ المشروع الإسرائيلي يقوم على تحويل وطننا إلى جزء من مخطط إسرائيل الكبرى".

وأشار جشي إلى أنّ "العدو يواصل سياساته العدوانية والمخادعة، وهو لا يعترف لا بحدود ولا بخطوط حمر"، مذكّراً بخريطة نتنياهو التي "تشمل كامل مساحة لبنان ضمن ما يسمّيه إسرائيل الكبرى". وأضاف: "لو قُدّر للبنان أن يتخلى عن مقاومته، وفي ظل عجز الجيش عن مواجهة الاحتلال، فإنّ بلدنا سيصبح لقمة سائغة أمام العدو وفرصة لتحقيق أطماعه".

ودعا جشي إلى أن يكون الردّ الوطني على ما جرى في بنت جبيل "من خلال توحيد الموقف الداخلي وبناء استراتيجية دفاعية وطنية يشارك فيها الجميع: الدولة، الشعب والمقاومة، بهدف ردع العدوان وحماية لبنان". وقال: "بدل الاستعجال لاتخاذ قرارات تخدم العدو، فلنتعاون جميعاً في بلورة رؤية وطنية لحماية بلدنا، كما دعا إليها رئيس الحكومة عبر استراتيجية الأمن الوطني".

وختم بالتأكيد أنّ الدولة اليوم مدعوّة لتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تثبت بالعمل لا بالقول أنّها قادرة على حماية اللبنانيين وأرزاقهم، مضيفاً: "عندما تطالب الدولة الشعب بالتخلي عن سلاح المقاومة، عليها أولاً أن تؤمّن الحماية لشعبها، لأنّ العدو يستهدف كل اللبنانيين بلا استثناء، والمطلوب أن نكون جميعاً صفاً واحداً بوجه هذا العدوان".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رئيس الكنيست الإسرائيلي عن استهداف قادة حماس في قطر: هذه رسالة للشرق الأوسط بأسره
lebanon 24
24/09/2025 18:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي: نحن اليوم متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
24/09/2025 18:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
lebanon 24
24/09/2025 18:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: الاستهداف المتواصل للصحفيين في قطاع غزة رسالة إرهاب إجرامي للعالم بأسره
lebanon 24
24/09/2025 18:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

بنت جبيل

الصهيوني

الاحتلال

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24