جشي: أي استهداف للمقاومة هو استهداف للبنان بأسره

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، خلال الحفل التكريمي للشهيد عمار هايل قصيباني في بلدة جديدة ، بحضور شخصيات وفاعليات وأهالي هونين والقرى المجاورة، أنّ على المسؤولين في أن يتحمّلوا مسؤولياتهم بمواجهة الخطر ، وعدم السماح للعدو بتحويل المشكلة إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين أنفسهم.وأوضح جشي أنّ "المشكلة الأساس ليست بين اللبنانيين، بل مع وجود الكيان واحتلاله وعدوانيته"، مشدداً على أنّ " لم تكن يوماً مشكلة، إنما وُلدت كردّة فعل طبيعية على ". ورأى أنّ ما يسعى إليه الإسرائيلي، ومعه الوسيط الأميركي والمفوّض السامي، هو "تجريد المقاومة من سلاحها"، معتبراً أنّ "أي استهداف للمقاومة يعني عملياً استهداف كل لبنان، لأنّ المشروع الإسرائيلي يقوم على تحويل وطننا إلى جزء من مخطط الكبرى".وأشار جشي إلى أنّ "العدو يواصل سياساته العدوانية والمخادعة، وهو لا يعترف لا بحدود ولا بخطوط حمر"، مذكّراً بخريطة التي "تشمل كامل مساحة لبنان ضمن ما يسمّيه إسرائيل الكبرى". وأضاف: "لو قُدّر للبنان أن يتخلى عن مقاومته، وفي ظل عجز الجيش عن مواجهة الاحتلال، فإنّ بلدنا سيصبح لقمة سائغة أمام العدو وفرصة لتحقيق أطماعه".ودعا جشي إلى أن يكون الردّ الوطني على ما جرى في "من خلال توحيد الموقف الداخلي وبناء استراتيجية دفاعية وطنية يشارك فيها الجميع: الدولة، الشعب والمقاومة، بهدف ردع العدوان وحماية لبنان". وقال: "بدل الاستعجال لاتخاذ قرارات تخدم العدو، فلنتعاون جميعاً في بلورة رؤية وطنية لحماية بلدنا، كما دعا إليها رئيس الحكومة عبر استراتيجية الأمن الوطني".وختم بالتأكيد أنّ الدولة اليوم مدعوّة لتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تثبت بالعمل لا بالقول أنّها قادرة على حماية اللبنانيين وأرزاقهم، مضيفاً: "عندما تطالب الدولة الشعب بالتخلي عن سلاح المقاومة، عليها أولاً أن تؤمّن الحماية لشعبها، لأنّ العدو يستهدف كل اللبنانيين بلا استثناء، والمطلوب أن نكون جميعاً صفاً واحداً بوجه هذا العدوان".